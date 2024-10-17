В украинских обменниках произошли изменения: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках и обменниках практически не произошло изменений курса наличного доллара. К примеру, утром 17 октября обменники определили курс в средние 40,83/41,53 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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Банки же выставили стоимость валюты на среднем уровне 41,05/41,5 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу предыдущего дня.

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 40,85-41,15 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Укргазбанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они валюту по 41,44-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Укргазбанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,47 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В НБУ не стали говорить, каким будет курс доллара

В то же время, в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем, там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

"С 3 октября 2023 года НБУ отказался от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и вернулся в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года и являющейся частью наших договоренностей с МВФ, это Стратегия валютной либерализации", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время, отметил он, у Нацбанка был шанс перейти в режим управляемой гибкости на несколько месяцев раньше. Однако там "сделали ставку на то, чтобы быть консервативными, осторожными".

Вместе с тем, подчеркнул глава НБУ, регулятор никогда не дает прогнозы касаемо курса. Ведь отвечает за реализацию определенной курсовой политики.

"Мы будем обеспечивать устойчивость валютного рынка, мы будем возвращать функционирование валютного рынка, – то, к чему мы привыкли и что делает нас сильнее, – рыночные отношения, нормальность. То, что существовало до войны", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца текущей недели (20 октября) в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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