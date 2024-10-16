В банках готовятся покупать доллары по новому курсу: чего ожидать в ближайшие дни

До конца текущей недели (20 октября) в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Вечером же 16 октября там определили курс в средние 41,1/41,5 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что стоимость доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 16 октября там определили курс в средние 41,04/41,51 грн (покупка/продажа).

В целом же, отметил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на валютном рынке будут сохраняться обстоятельства мягкого регулирования. Они заключаются в достижении равновесия между спросом и предложением на валюту в условиях инфляционного давления.

"Курсовые показатели, несмотря на периодическое изменение трендов с нисходящего в восходящее и наоборот, в итоге недели почти не изменятся. Рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым и даже с элементами инертности, да и система текущих изменений, возникшая вследствие действия режима управляемой гибкости, не предполагает сенсационных курсовых побед", – резюмировал банкир.

НБУ не планирует кардинально менять подход к курсу

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный отметил: в настоящее время кардинальных изменений в режиме управляемой гибкости курса не предусматривается. Ведь "этот режим работает", передает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался", – рассказал он.

В то же время, подчеркнул Пышный, глубина валютного рынка Украины значительно увеличилась – в 3 раза. По его словам, объем операций на межбанке без участия НБУ сейчас составляет около 110 млн долларов.

Кроме того, отметил он, удалось избавиться от такой проблемы, как множественность курсов. Так:

в некоторые дни наличный курс отклоняется от официального всего на 0,3%;

стабильно эта разница не превышает 1% – тогда как в режиме фиксированного курса в отдельные дни эта разница превышала 7%.

"Благодаря переходу к управляемой гибкости курс начал выполнять функцию поглотителя шоков. А не генератора", – резюмировал глава НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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