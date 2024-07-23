Украина впервые воспользуется средствами от замороженных активов РФ: Шмыгаль раскрыл, на что потратят

Украина в ближайшую неделю, до конца июля, получит первые 1,5 млрд евро из специального Европейского фонда для Украины. Транш будет обеспечен доходами от арестованных активов России в ЕС. Средства направят на финансирование обороны государства.

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Перевод осуществит депозитарий Euroclear, в котором и находится львиная доля российских замороженных средств центробанка РФ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 23 июля.

"Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает внести первый взнос почти в 1,5 млрд евро уже в этом месяце. Денежные средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК", – сообщил Шмыгаль.

Он также напомнил, что Украина настаивает на полной конфискации арестованных в странах запада средств России. Такой шаг позволил бы стране получить средства не только на оборону, но и на восстановление.

Ранее передачу Украине первого транша доходов от замороженных активов РФ подтверждал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. "Что касается доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого транша, что, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе", – сказал Боррель 22 июля. То есть передача активов может состояться 29-31 июля.

В отчете самого Euroclear также было указано, что общая сумма доходов Euroclear от замороженных средств после уплаты налогов составила 1,7 млрд евро. "Оставшаяся часть прибыли (сверх 1,5 млрд евро. – Ред.), откладывается в качестве важного буфера, для защиты от текущих и будущих рисков", – сообщили в Euroclear.

В целом после полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд. долларов российских активов. Напрямую использовать эти средства на благо Украины невозможно, так как решение о полной конфискации принято не было. Тем не менее, Украина через специальный фонд ЕС будет получать доходы от этих активов.

Кроме того, Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на 50 млрд долларов, который будут возвращать за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах. Сама сумма замороженных средств РФ после этого не изменится.

Кредит на 50 млрд долларов, будет разделен между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз предварительно одобрил предоставление Украине 4,22 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как Украина выполнила определенные условия для оказания помощи.

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