Украина в скором времени получит первые €1,4 млрд от замороженных активов РФ: Боррель назвал сроки

Украина в скором времени получит от Европейского Союза первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов государства-агрессора России. Ожидается, что это произойдет в начале августа 2024 года.

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Деньги потратят за закупку вооружения для Сил обороны Украины, в частности у украинской промышленности. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Относительно доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого транша в 1,4 млн евро, что, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе", – сказал Боррель.

По словам топ-дипломата ЕС, эти средства будут потрачены на закупку приоритетного военного оборудования для украинской армии. Это средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Также некоторые вооружения будут покупаться у украинской промышленности.

"Таким образом, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и из самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти", – заявил высокий представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европейский фонд для Украины уже к концу июля 2024 года поступит первый платеж с бельгийского депозитария Euroclear. Речь идет о 1,55 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом говорится в отчете Euroclear.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз предварительно одобрил предоставление Украине 4,22 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как Украина выполнила определенные условия для оказания помощи.

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