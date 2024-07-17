ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 млрд евро: какие условия были выполнены
Евросоюз предварительно одобрил выделение Украине 4,22 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как Украина выполнила определенные условия для получения помощи.
Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили: само министерство было ответственно за три условия Плана Украины:
- одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;
- утверждение плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями;
- одобрение Долгосрочного национального стратегического плана цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной таможенной службы.
"Европейская Комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility к ІІ кварталу 2024 года. Это открывает путь к направлению Украине 4,2 млрд евро бюджетной поддержки. Украина выполнила девять индикаторов", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в самой Еврокомиссии отметили: в целом, условия охватывали управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование. При этом там напомнили: окончательное решение о выделении средств должен одобрить Совет ЕС.
Деньги от ЕС: что за программа и какие условия
Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий.
Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.
Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ в 15 отраслях. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются следующие отрасли:
- реформа госуправления и управления государственными деньгами;
- судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;
- финансовые рынки;
- управление государственными активами;
- человеческий капитал и бизнес-среда;
- региональная политика и децентрализация;
- энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;
- транспорт;
- агропродовольственный сектор;
- цифровая трансформация.
Если Украина будет это выполнять – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирования не будет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сумма кредита на 50 млрд долларов, который получит Украина, а возвращать, по сути, будет Россия, будет разделена между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.
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