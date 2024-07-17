ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 млрд евро: какие условия были выполнены

Евросоюз предварительно одобрил выделение Украине 4,22 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как Украина выполнила определенные условия для получения помощи.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили: само министерство было ответственно за три условия Плана Украины:

одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;

утверждение плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями;

одобрение Долгосрочного национального стратегического плана цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной таможенной службы.

"Европейская Комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility к ІІ кварталу 2024 года. Это открывает путь к направлению Украине 4,2 млрд евро бюджетной поддержки. Украина выполнила девять индикаторов", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в самой Еврокомиссии отметили: в целом, условия охватывали управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование. При этом там напомнили: окончательное решение о выделении средств должен одобрить Совет ЕС.

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ в 15 отраслях. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются следующие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет это выполнять – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирования не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сумма кредита на 50 млрд долларов, который получит Украина, а возвращать, по сути, будет Россия, будет разделена между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.

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