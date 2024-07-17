США и ЕС предоставят Украине 40 млрд долларов кредита, который будет отдавать Россия: сколько дадут другие страны

Сумма кредита на 50 млрд долларов, который получит Украина, а возвращать, по сути, будет Россия, будет разделена между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: остальные 10 миллиардов разделят между собой три страны. В частности:

Япония;

Великобритания;

Канада.

При этом, подчеркивается, "Япония уже вроде бы подтвердила от себя 3,3 млрд долларов". Т.е., треть от общей суммы.

"Министры финансов G7 и главы центральных банков соберутся в Рио-де-Жанейро в этом месяце на полях встречи со своими коллегами из стран G20, чтобы в том числе обсудить это", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Bloomberg ранее сообщили, что Еврокомиссия планирует очень скоро внести предложение о кредите Украины. Цель – уложиться в срок к концу года для завершения законодательной работы.

"Начало этого процесса очень срочное. Именно поэтому, а также через встречу G7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно быстрее", – заявил комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Украину спасли от финансовой пропасти

В целом же, рассказал ранее Железняк, кредит на 50 млрд долларов фактически спас страну от финансовой пропасти, в которой она могла оказаться в 2025 году. Ведь на момент принятия решения для успешного прохождения следующего года Украине не хватало 10-15 млрд долларов. Теперь же эта разница с лихвой покрыта. Он объяснил, что на 2025 год Украина имела:

около 3 млрд долларов финансирования от МВФ;

12,5 млрд евро от ЕС;

"по пару миллиардов от остальных государств" – при чем без четких договоренностей.

"А потребность на внешнее финансирование – где-то 32-35 млрд долларов. И вот эту разницу в 10-15 млрд долларов было до сих пор покрывать нечем. А сейчас есть. Это решение нас просто спасло от финансовой пропасти в следующем году", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать же этот кредит, по сути, будет Россия. Кредиторы будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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