Украина впервые получит финансовую помощь за счет российских денег: когда будет транш

В Европейский фонд для Украины уже до конца июля 2024 года поступит первый платеж из бельгийского депозитария Euroclear. Речь идет о 1,55 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.

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Об этом свидетельствует отчет Euroclear. "В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины", – говорится в сообщении.

При этом указано, что общая сумма доходов Euroclear от замороженных средств после уплаты налогов составила 1,7 млрд евро. "Оставшаяся часть прибыли (сверх 1,55 млрд евро. – Ред.), откладывается в качестве важного буфера, для защиты от текущих и будущих рисков", – сообщили в Euroclear.

Отмечается, что таким образом Euroclear "выполняет свои важные обязательства по реализации непредвиденного дохода" от замороженных активов РФ. В депозитарии отмечают, что продолжают "усердно соблюдать" санкции в отношении российских активов.

В целом после полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд. долларов российских активов. Напрямую использовать эти средства на благо Украины невозможно, так как решение о полной конфискации принято не было. Тем не менее, Украина через специальный фонд ЕС будет получать доходы от этих активов.

Кроме того, Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на 50 млрд долларов, который будут возвращать за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах. Сама сумма замороженных средств РФ после этого не изменится.

Кредит на 50 млрд долларов, будет разделен между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз предварительно одобрил выделение Украине 4,22 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как Украина выполнила определенные условия для получения помощи.

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