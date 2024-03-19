Украина нацелилась на российские миллиарды в Люксембурге: о какой сумме идет речь

В Люксембурге находится более 6 млрд евро замороженных активов страны-агрессора России. Указанные средства должны быть конфискованы в пользу Украины, и это является одним из ключевых вопросов сотрудничества с Люксембургом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после переговоров с главой правительства Люксембурга Люком Фриденом. Встреча состоялась 19 марта в Люксембурге в ходе рабочего визита Шмыгаля.

Данные о сумме активов РФ являются предварительными, отметил Шмыгаль. Тем не менее, все российские средства должны способствовать восстановлению Украины, подчеркнул премьер.

"Наша принципиальная позиция – эти средства должны работать на Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы все российские замороженные суверенные активы пошли для устойчивости и восстановления Украины", – сказал Шмыгаль, добавив, что также важно расширят санкции против РФ, чтоби лишить финансирования военную машину агрессора.

Кроме того, Украина и Люксембург укрепляют двустороннее партнерство, добавил премьер. В частности, во время поездки было подписано соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.

"Это упростит реализацию программ и проектов помощи Украине... Ценим наше двустороннее сотрудничество на пути к победе", – отметил Шмыгаль.

Конфискация активов России

Вопрос конфискации активов РФ в демократических странах остается предметом жарких дискуссий. В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину в государствах-союзниках Украины было заморожено около 300 млрд долларов российского центрального банка.

На данный момент в Европейском Союзе разработали законопроект о направлении Украине только доходов от "европейской" части активов РФ. Большинство таких средств было заморожено через бельгийский клиринговый центр Euroclear, где в 2023 году получили около 4,4 миллиарда евро прибыли.

В "Большой семерке" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) продолжаются споры о том, возможно ли забрать у РФ замороженные средства и передать их Украине, не нарушив принципы международного права. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, асамые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые обеспокоены возможным ответом России на конфискацию.

Критики идеи уверены: конфискация окажет серьезное негативное влияние на финансовую стабильность ЕС и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой шаг создаст опасный прецедент, который побудит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах.

Как объясняла спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторый прогресс в вопросе конфискации активов РФ на западе все же наблюдается. Так, Великобритания уже готова передать Украине замороженные средства центробанка России. Речь идет о предположительной сумме около 25 млрд фунтов стерлингов (почти 32 млрд долларов).

Предполагается, что деньги будут переданы в формате ссуды, которую в будущем нужно будет вернуть. Однако это будет делать не Украина, а сама Россия, которая в будущем должна выплачивать репарации за развязанную войну.

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