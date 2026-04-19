По вчерашней киевской трагедии коротко и по факту.

Прежде всего – искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, а близким – сил и выдержки пережить это сложное время. Это безусловно трагические события, которые оставляют след у всех, кто их осознает.

Далее текст на языке оригинала.

Як людина, яка досліджувала подібні напади, можу сказати: подібні випадки, на жаль, трапляються періодично і можуть відбутися практично в будь-якій країні. Це жорстка, але реальна складова сучасного світу безпеки.

Також варто розуміти, що реакція правоохоронних систем навіть у найбільш розвинених державах не завжди встигає випередити дії нападника в умовах раптової атаки в публічному місці. У таких ситуаціях ключові секунди часто вирішують усе, і це також є частиною реальності, з якою стикаються служби безпеки.

Водночас окремо хочу відзначити дії більшості поліцейських, керівництва Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ. У цій ситуації вони діяли професійно, і варто констатувати: кількість жертв могла бути значно більшою, якби не оперативна реакція. Нападника було ліквідовано.

Щодо окремих моментів і можливих сумнівних дій окремих працівників поліції — це має стати предметом неупередженого розслідування та відповідної оцінки. Але важливо не переносити відповідальність окремих людей на всю систему.

Поліцейські – це не абстракція, а тисячі різних людей із власним досвідом, рівнем підготовки, психологічною стійкістю та реакціями. Саме тому некоректно робити узагальнені висновки про всю Національну поліцію через дії окремих осіб. Більшість із них щодня працює в умовах високого ризику, забезпечуючи правопорядок і безпеку.

І ще один важливий момент. Попри емоційне тло подій, варто зберігати тверезу оцінку безпекової ситуації. Станом на сьогодні пересування Києвом і навіть побутові речі, як-от користування дорогим телефоном у публічних місцях, залишаються безпечнішими, ніж у багатьох європейських столицях.