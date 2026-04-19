Три вопроса из задававшихся мне в последнее время.

1. Когда, как Вы пишете, доллар в очередной раз взлетит в любой момент в полтора раза и будет стоить 60-66 гривень, евро подорожает тоже?

Да, разумеется, подорожает – примерно в той же пропорции, поскольку это не доллар взлетит, а гривня обвалится ко всем валютам одновременно.

2. Специалисты говорят, что в будущем в связи с демографической ситуацией в стране украинцы будут работать даже в 70 или 90 лет. Это ожидается такое повышение пенсионного возраста, чтобы хватало денег на пенсии?

Обычно имеют в виду не подобную жёсткую антисоциальную норму, а наоборот – запрет так называемого эйджизма, когда работодатели, подыскивая кадры, выставляют условия вроде возраста только до 50 лет вместо условий чисто по квалификации или наряду с такими условиями.

Что же касается пенсий, то готовится существенная пенсионная реформа.

Обновлённая пенсионная модель будет предусматривать три элемента – базовую выплату, страховую часть и накопительную, а также изменение источника финансирования спецпенсий.

Базовая будет минимальной социальной гарантией, а накопительная – добровольной, то есть только для тех, кто сам заранее захочет обеспечить свою старость.

Страховая же ("солидарная") составляющая будет зависеть от продолжительности трудовой деятельности и объёма уплаченных за её время взносов без какой-либо привязки к конкретному году выхода на пенсию или средней зарплате.

Спецпенсии судей и прокуроров будут финансироваться не из солидарной системы, а через отдельные профессиональные механизмы.

3. Военный сбор на три года после войны – это реально?

Да, соответствующий закон уже проголосован и означает, что ослабление налогового давления на легальную оплату труда не является, мягко говоря, государственным приоритетом, то есть дан чёткий сигнал: Украина не участвует в международном соревновании за лучшие налоговые условия для имеющих возможность выбирать, где работать или вести трудоёмкий бизнес.

Следствием может быть уменьшение и числа работников, и собственно производства – тогда, кстати, и гривня будет падать, и работать можно станет хоть в 90 – по крайней мере, возьмут, если найдёте вообще работодателя.

Конечно, дело не только в военном сборе (о котором прекрасный материал – здесь), дело в самом отношении к обложению "белого труда".

Впрочем – никакого коварства: Родина всё это объявляет наперёд, не ожидая, пока вернутся или "понаедут", и честно сразу предупреждает: СЮДА – НЕ СТОИТ.