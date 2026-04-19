Респектабельный (когда-то) The Atlantic, которым владеет открытая спонсорша Х. Клинтон, Байдена и Харрис Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса, обнародовал свою статью под сенсационным (по крайней мере – пока что) названием "Украина наконец [другой возможный перевод: окончательно] отказалась от Трампа" с подзаголовком "Зеленский отрекается от Соединённых Штатов". Даю ее важнейшие тезисы.

Далі текст мовою оригіналу.

"Понад рік після повернення Дональда Трампа до Білого дому Україна принаймні публічно зберігала надію заручитися його підтримкою.

Але тепер Київ, схоже, відмовився від Сполучених Штатів. Він активно шукає нових дипломатичних і військових партнерів — наприклад, ділячись своїм здобутим у боях досвідом ведення війни дронами із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами і укладаючи угоди про виробництво озброєння з Німеччиною.

Україна відправила дрони для атак на об’єкти експорту нафти поблизу Санкт-Петербурга, глибоко на території противника, всупереч тому, що Зеленський назвав "сигналами" від неназваних "партнерів" уникати ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Використовуючи формулювання, які донедавна були б немислимими, Зеленський дав зрозуміти, що більше не вважає Сполучені Штати надійним союзником і, що ще більш вражає, що вся Європа має почати відходити від трансатлантичних відносин.

Намагаючись стримати подальше зростання цін на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, адміністрація Трампа послабила санкції проти російських виробників і продавців нафти.

В інтерв’ю італійському радіо минулого тижня Зеленський розкритикував це рішення. "На мою думку, росія знову переграла американців — переграла президента Сполучених Штатів", — сказав він.

Щоб ніхто за межами Італії не пропустив його слова, Зеленський поширив англомовну версію своїх коментарів у X.

Щоб захиститися від росії без американської допомоги, за його словами, Європейському Союзу знадобляться можливості країн, які не є його членами, — Норвегії, Великої Британії, Туреччини та України.

Нова готовність України говорити відверто є результатом поєднання факторів. Сполучені Штати скоротили навіть ті обмежені обсяги озброєння, які продавали Україні, щоб зберегти запаси для війни проти Ірану. Хоча в різні моменти Трамп обговорював можливість запровадження жорстких санкцій проти росії — можливо, щоб заспокоїти проукраїнські настрої у власній партії — останнім часом він навіть не робив таких жестів. Найбільш деморалізуючим для українців стало те, що адміністрація Трампа часто тиснула на них, щоб вони передали частину своєї території і своїх громадян на Донбасі путіну в межах мирної угоди.

Ці події переконали Зеленського та інших говорити правду про дедалі тісніше зближення Америки з путіним і попереджати інші європейські країни про небезпеку, з якою вони тепер стикаються.

Українці не вважають, що втрата американської підтримки неминуче призведе до їхньої поразки. Вони бачать, як змогли підтримувати воєнні зусилля власними ресурсами та за допомогою європейських партнерів навіть тоді, коли США відступали. Раніше відмова від Сполучених Штатів як від союзника могла б означати для України приреченість. Тепер це вже не так."

Кінець розлогої цитати з видання американських демократів. Особисто мені все це здається провокацією, причому не дуже якісною, адже бажане демократами тут впевнено видається за дійсність через вмілу маніпуляцію фактами.

Насправді ж і Україна не так вже зреклася Трампа, і Європа без Америки наразі нічого ще не вартує, тож які б погані Штати зараз не були, а без них ще гірше.

Залишитися фактично сам на сам з мордором, ба більше: маючи в такому разі на його боці Сполучені Штати на чолі з ображеним Трампом - це вирок. Вирок України Україні. Не треба його виносити. В Атлантіка й демократів свої цілі - а в нас свої. І хай не підбурюють.