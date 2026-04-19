И пусть весь мир подождет: Трамп поехал играть в гольф сразу после экстренного совещания по Ирану

После повторного закрытия Ираном Ормузского пролива в Белом доме состоялось экстренное совещание. Его участники во главе с президентом США Дональдом Трампом обсуждали возобновление кризиса и ситуацию относительно переговоров с Ираном, где за считанные дни до завершения режима прекращения огня не определена даже дата следующей встречи переговорщиков.

Сразу после совещания Трамп улетел играть в гольф на все выходные. Об этом сообщило издание Guardian.

На фоне неопределенности с Ираном Трамп выбрал гольф

"Дональд Трамп покинул Белый дом, чтобы поиграть в гольф, несмотря на то, что Иран повторно закрыл Ормузский пролив в ответ на блокаду США иранских портов", – пишет Guardian, публикуя фотографию, на которой зафиксировано, как президент США покидает Белый дом.

Играть, судя по сообщению, американский президент собирается все выходные. Тот факт, что Иран снова взял в заложники весь мир, ссылаясь на последние действия администрации президента США, для Трампа не стал основанием отказаться от уикенда и любимой игры.

В Белом доме состоялось экстренное совещание по Ирану

На поле для гольфа Трамп полетел сразу после созванного им экстренного совещания в Белом доме, которое состоялось утром в субботу по местному времени.

Кроме Трампа, участие в нем принимали вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Также присутствовали руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, посланник Белого дома Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтлифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Как пишет Axios, на совещании в Ситуационной комнате обсуждалось возобновление кризиса вокруг Ормузского пролива и переговоров с Ираном.

Тегеран объявил о новом закрытии пролива, а иранские войска атаковали несколько судов, следовавших через Ормуз, менее чем через сутки после того, как Трамп анонсировал соглашение о завершении войны "в течение дня-двух".

Ситуация осложняется еще и тем, что на момент совещания до завершения срока прекращения огня оставалось всего три дня. При этом не определена даже дата следующей встречи американских и иранских переговорщиков.

Поэтому Axios оценивает ситуацию как "критическую". Неназванный американский чиновник заявил изданию, что если в ближайшее время в переговорах не удастся достичь прорыва – война может возобновиться в ближайшие дни.

В Белом доме Axios в комментариях отказали.

Как писал OBOZ.UA, Трамп поставил Ирану новый ультиматум. Он заявил, что если переговоры с Тегераном не дадут результата, США могут перейти к более жестким действиям. Речь идет, в частности, о возобновлении бомбардировок.

