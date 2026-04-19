'Стыд – для всей системы!' Клименко назвал поведение полицейских во время теракта в Киеве недостойным

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал действия двух полицейских во время совершения теракта в Голосеевском районе Киева, который произошел в субботу, 18 апреля. Он назвал их поступок позорным.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам главы МВД, они оба отстранены.

"Позорное, недостойное поведение. Это – позор для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", – написал Клименко.

Отмечание работы силовиков

Министр также добавил, что обобщать по всей полиции только из-за действий двух сотрудников "не совсем корректно".

"Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы", – подчеркнул глава МВД.

Право на оружие для гражданских

Глава правоохранительного ведомства отмечает, что психическое состояние террориста "явно было нестабильное", поэтому стоит исследовать, как именно он получил необходимые медсправки чтобы продолжить разрешение на оружие.

Министр, в частности, отметил, что массово проверять владельцев оружия не будут.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления. Поэтому в ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", – добавил Клименко.

Теракт в Киеве – что известно

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибли шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек скончался в больнице.

По информации медиа, террориста звали Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

Васильченкова удалось застрелить силовикам КОРД, которые после безрезультативных переговоров с ним, пошли на штурм супермаркета.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в больницах столицы в результате недавнего теракта в Голосеевском районе госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших есть ребенок, чье состояние оценивается как среднее, а один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Васильченков не скрывал своего агрессивного и неадекватного отношения к обществу. Убийца неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские лозунги, поддерживал российских террористов на Донбассе, призывал "стирать города в пепел" и демонстрировал предвзятость к людям по национальному или религиозному признаку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!