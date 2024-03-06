Великобритания готова передать Украине российские деньги в форме кредита, который будет отдавать сам Кремль, – заявление министра

Великобритания готова передать Украине замороженные активы Центробанка России – причем именно активы, а не доходы от них, идея о чем раньше озвучивалась в ЕС. Впрочем, деньги будут переданы в формате ссуды, которую в будущем нужно будет вернуть. Однако это будет делать не Украина, а сама Россия, которая в будущем должна будет выплачивать репарации за развязанную войну.

Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает The Guardian. Он отметил: таким образом российские активы будут использованы в качестве гарантии того, что сама же Россия выплатит репарации.

"Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигации, которая использует замороженные российские активы как гарантию, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучший способ передать эти деньги украинцам", – сказал Кэмерон.

При этом он подчеркнул: по его мнению, передача Украине российских денег не подорвет репутацию Великобритании.

В то же время, подчеркивают авторы материала,реализация этого плана может сильно помочь самой Украине – особенно "если Конгресс США продолжит блокировать предоставление ей помощи". Ведь таким образом страна получит новый источник средств для:

закупки вооружений;

финансирования бюджетного дефицита.

G7 не может договориться о конфискации российских денег для Украины

Заявление Кэмерона прозвучало после того, как стало известно, что среди стран "Большой семерки" (G7) продолжаются споры об использовании замороженных 280 млрд долларов центрального банка РФ для помощи Украине. Так:

за полную конфискацию активов выступают США и Британия;

самые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые обеспокоены возможным ответом России на конфискацию.

Критики идеи уверены: конфискация окажет серьезное негативное влияние на финансовую стабильность ЕС и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой шаг создаст опасный прецедент, который побудит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах, объяснили ситуацию аналитики Bloomberg.

Конфискация активов России может оказаться законной

Тем временем группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского Центробанка, которые составляют около 280 млрд долларов. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Эксперты утверждают, что конфискация была бы законной с точки зрения международного права, так как Россия нарушила его фундаментальные нормы. В первую очередь – принцип неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета Украины.

По данным Bloomberg, заключение подписали 10 известных юристов и дипломатов из США, Великобритании, стран ЕС и Японии, в том числе бывший советник по правовым вопросам Госдепартамента США при администрации Барака Обамы Гарольд Хонджу Кох и бывший стратегический консультант администрации Джо Байдена Филип Зеликов.

Несмотря на то что анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми членами "Большой семерки", авторы отдельно указали: "Никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов". Впрочем, в письме говорится, что Кох действительно представляет Украину в некоторых международных трибуналах.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина просит иностранные государства и их власти усилить санкции против России, а также провести конфискацию ее активов. Соответствующее постановление № 11019 приняли в Верховной Раде.

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