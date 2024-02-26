Россия угрожает США и их союзникам из-за возможной конфискации ее замороженных активов: что заявили в Москве

Россия грозит США и их союзникам применением симметричных действий в случае конфискации ее заграничных активов. Там утверждают, что страны Запада разместили в РФ активов на схожую сумму, как и Россия на Западе.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает Bloomberg. Впрочем, отмечается, о каких именно активах Запада идет речь, российский министр не уточнил.

"Россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные против ее замороженных активов за рубежом, заявил министр финансов Антон Силуанов. ... Он отметил, что у России "замороженных" активов не меньше, чем у Запада", – говорится в сообщении.

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При этом, подчеркивается, российский министр выразил мнение, что другие страны якобы делают выводы из ситуации с блокированием активов РФ. В частности, утверждает он, "китайцы сокращают свое участие в американских ценных бумагах".

Более того, Силуанов рассказал, что из-за замороженных российских денег доверие мира к главным западным валютам якобы начинает утрачиваться. "Надежность доллара и евро подорвана", – заявил он.

Конфискация активов России может оказаться законной

Тем временем, группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка, которые составляют около 280 млрд долларов. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Эксперты утверждают, что конфискация была бы законной с точки зрения международного права, так как Россия нарушила его фундаментальные нормы. В первую очередь – принцип неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета Украины.

По данным Bloomberg, заключение подписали 10 известных юристов и дипломатов из США, Великобритании, стран ЕС и Японии, в том числе бывший советник по правовым вопросам Госдепартамента США при администрации Барака Обамы Гарольд Хонджу Кох и бывший стратегический консультант администрации Джо Байдена Филип Зеликов.

Несмотря на то, что анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми членами "Большой семерки", авторы отдельно указали: "Никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов". Впрочем, в письме говорится, что Кох действительно представляет Украину в некоторых международных трибуналах.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Украина просит иностранные государства и их власти усилить санкции против России, а также провести конфискацию ее активов. Соответствующее постановление №11019 приняли в Верховной Раде.

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