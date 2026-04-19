Украинская красавица произвела фурор на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, выиграв 'золото' и опередив чемпионку мира. Видео

Прославленная украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на этапе Кубка мира в Баку. 17-летняя киевлянка показала лучший суммарный результат по итогам четырех упражнений и опередила действующую чемпионку мира Дарью Варфоломеев из Германии.

Онофрийчук набрала 115,650 балла и заняла первое место в общем зачете. У Варфоломеев 114,750; третье место заняла болгарка Стилиана Николова (114,050).

Лучший результат украинка продемонстрировала в упражнениях с булавами, где получила 29,700 балла и показала первый результат квалификации.

В упражнении с обручем она набрала 29,550 балла, а с лентой — 29,100, в обоих видах это второй показатель среди участниц.

В упражнении с мячом гимнастка получила 27,300 балла, что стало шестым результатом и самым низким для нее на турнире.

Для Онофрийчук это второе "золото" в многоборье на этапах Кубка мира в сезоне-2026. Всего в ее активе три победы в личном многоборье на этих соревнованиях, впервые она выиграла "золото" в 2025 году в Софии.

Также украинка вышла в финалы всех четырех отдельных видов программы, которые проходят 19 апреля. Другая представительница Украины Полина Карика завершила выступления вне финалов во всех дисциплинах.

