Украина получит доход от активов РФ: в ЕС определились с датой

ЕС разработал законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Предложение предполагает, что Украина начнет получать средства с июля. Средства пойдут на поставку оружия, развитие оборонной промышленности.

Об этом сообщает Bloomberg. Предложения, нуждающиеся в поддержке всех государств-членов, введут налог на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от арестованных резервов РФ, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) в год для финансирования поставки оружия в Украину.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в форме ценных бумаг и наличных, были арестованы странами "Большой семерки", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Доля прибыли останется в центральных депозитариях ценных бумаг, которые хранят резервы для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и налог на прибыль также будут рассчитываться с доходов до их перечисления. По некоторым оценкам, это оставит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Большинство средств было заморожено через бельгийский клиринговый центр Euroclear, где в прошлом году они получили около 4,4 миллиарда евро прибыли. Эти предложения будут обсуждаться лидерами ЕС во время встречи в Брюсселе в конце этой недели.

Как писал OBOZ.UA:

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

В Международном валютном фонде заявляли, что решения о конфискации российских активов должны быть приняты соответствующими органами в государствах, где они размещены. МВФ будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

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