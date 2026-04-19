Семья звезды 'Лиги смеха' едва не стала жертвой теракта в Киеве: задержались из-за прически жены

Семья блогера и звезды "Лиги смеха" Влада Шевченко едва не оказалась в эпицентре теракта в Киеве, который произошел в Голосеевском районе. Жена артиста вместе с маленькой дочкой должны были пройти через супермаркет "Велмарт", где впоследствии произошел захват заложников, однако задержались дома примерно на 15 минут.

Именно эта задержка, по словам Шевченко в Instagram, спасла им жизнь. Его жена решила накрутить волосы перед выходом, из-за чего они позже вышли из дома и не успели попасть в зону опасности.

Блогер сообщил, что в момент событий его не было дома, а жена с ребенком как раз собирались на прогулку через супермаркет, где и произошло нападение.

"Настя с Алисой собирались идти в парк через "Велмарт". Задержались на 15 минут из-за того, что Настя решила накрутить волосы, потому что "такое настроение". Когда подошли к выходу из ЖК, услышали крики и забежали обратно на территорию. В этот момент и животное уже было в супермаркете", – написал он.

По словам Шевченко, осознание того, насколько случайным было это решение, вызывает сильную тревогу. Он также отметил, что его семья находится в безопасности.

18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по гражданским, после чего зашел в супермаркет "Велмарт" и захватил заложников. По официальной информации, в результате нападения погибли шесть человек, еще по меньшей мере 14 получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Правоохранители провели спецоперацию с привлечением подразделения КОРД. Территория вокруг супермаркета была полностью перекрыта, а с нападавшим пытались вести переговоры, которые не дали результата. Около 18:12 силовики осуществили штурм здания, в ходе которого злоумышленника ликвидировали.

Заложников удалось освободить – по данным властей, спасли по меньшей мере четырех человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них госпитализирована.

Следователи СБУ квалифицировали произошедшее как террористический акт по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, нападавший – мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. Обстоятельства преступления и мотивы действий устанавливаются.

