Блог | Украине нужен адекватный закон о праве на самозащиту
Относительно теракта в Киеве.
У российских террористов, преступников, убийц всегда есть необходимое, эффективное оружие в нужный момент для совершения преступления против человечества. И им плевать на закон.
Далее текст на языке оригинала.
В українського народу також є зброя — мільйони "стволів": легальних, нелегальних, різних калібрів, нагородних, службових, мисливських, спеціальних, спортивних, трофейних тощо.
Єдиного, чого не має український народ, — адекватного закону та права на самозахист, зокрема зі зброєю проти нападника.
А мало б бути не тільки право на самозахист в умовах війни, а й обов'язок.
І кримінальна відповідальність — не тільки терористу, а й тому охоронцю, поліцейському, військовому чи цивільному, які були на місці теракту, нападу, мали при собі зброю і не зробили нічого, аби запобігти чи зупинити напад на себе чи на цивільних.
А за оборону в межах оселі взагалі треба давати максимум "домашній арешт" на час розслідування і матеріальну компенсацію, якщо обґрунтованість самозахисту було підтверджено.
Як справи в інших країнах?
У більшості розвинених держав право на самозахист чітко врегульоване законом: У США діють принципи self-defense і в окремих штатах — stand your ground, що дозволяє захищати себе без обов’язку відступу.
У Швейцарії високий рівень володіння зброєю поєднується з жорсткою культурою відповідальності та підготовки.
В Ізраїлі доступ до зброї обмежений, але чітко регламентований — і держава системно готує громадян до дій у кризових ситуаціях.
У країнах Балтії — Естонії, Литві — право на зброю є частиною моделі національної безпеки.
Висновок, який повинна зробити Україна – має бути чіткий, жорсткий, розумний закон про самозахист, який діятиме на користь Держави та громадян.