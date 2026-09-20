"Внимательно будут следить": в Китае пригрозить США из-за санкций против России и Ирана

Китай резко раскритиковал новый американский закон, подписанный 18 сентября президентом США Дональдом Трампом, который ужесточает санкционный режим против России и расширяет торговые ограничения в отношении Ирана. По словам представителя Министерства коммерции КНР, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных ограничений.

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В ведомстве подчеркнули, что Китай выступает против любых мер, которые не санкционированы Организацией Объединенных Наций или не имеют под собой оснований в международном праве. Об этом сообщает Bloomberg.

Позиция Пекина по санкциям

В официальном заявлении китайская сторона подчеркнула, что будут внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона. В китайском дипломатическом ведомстве отметили, что оставляют за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития, а также законных прав и интересов китайских компаний.

В то же время Пекин призвал к сохранению стабильных торговых связей путем диалога и консультаций.

Подготовка к двусторонним переговорам

Заявления Китая прозвучали накануне важнейшей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на конец сентября в Вашингтоне.

В рамках подготовки к этой встрече министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведут переговоры в Нью-Йорке. Ожидается, что стороны обсудят ключевые торговые вопросы, проблемы искусственного интеллекта и иранскую тематику.

Что предшествовало

Поводом для резкой реакции Китая стало подписание Трампом закона, вводящего новые ограничения против Ирана, а также разрешающего введение масштабных пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты.

В список крупнейших покупателей российского сырья, попадающих под риск новых тарифных мер США, входят Китай, Индия и союзники США по НАТО, такие как Турция.

Более того, противники законопроекта предупреждают, что он может открыть путь к введению пошлин на весь Европейский союз, поскольку отдельные страны-члены ЕС все еще продолжают закупки российских энергоносителей. Украина, в свою очередь, внимательно наблюдает за действиями США, рассчитывая на дальнейшее усиление санкционного давления на Россию.

Напомним, 16 сентября Палата представителей согласилась с поправками Сената. За это решение проголосовали 262 конгрессмена, против выступили 159. После этого документ направили президенту США на подпись.

Когда в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп призвал Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях – в память о Греме. Так и произошло: к санкциям Грема против России добавили ряд аналогичных санкций против Ирана.

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