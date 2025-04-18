Соглашение об ископаемых с США: названа дата ключевого этапа переговоров

Новый этап переговоров между Украиной и США о полезных ископаемых начнется 24 апреля. От их результатов будет зависеть, будет ли соглашение готовым к 26 апреля, как это прописано в меморандуме США и Украины о полезных ископаемых.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. Он отметил, что в настоящее время прорабатываются:

технические вопросы;

формулировки по работе будущего инвестиционного фонда.

"В четверг, 24 апреля, начнётся новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и стараемся снять многие технические вопросы, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, которые будут нуждаться в политическом решении", – говорится в сообщении.

При этом он заверил: уже предоставленная Штатами Украине помощь не будет считаться долгом. В настоящее время речь идет о том, что деятельность общего инвестиционного фонда по недрам принесет "США, как одному из партнеров, по меньшей мере столько, на сколько оказывалось помощи".

При этом Качка подчеркнул: Украина также сможет заработать от будущих инвестиций. Что делает соглашение выгодным для обеих сторон.

Украина и США подписали меморандум о полезных ископаемых

Напомним: меморандум о полезных ископаемых между Украиной и США был подписан в онлайн-формате 17 апреля. Этот документ не требует согласия украинского парламента. А вот окончательный документ о фонде с конкретными условиями уже будет вынесен на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Согласно же меморандуму, премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетит Вашингтон "в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года" для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. "Ожидается, что переговорные группы представят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения", – говорится в дкументе, полный текст которого можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги предусмотрены на консультационные услуги, в частности юридические.

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