Снятие санкций и возвращение к доллару: Bloomberg узнал о дерзком плане Кремля по экономическому сближению с США

В Кремле подготовили внутренний меморандум с предложениями масштабного экономического партнерства с США после возможного завершения войны России против Украины. Документ описывает семь направлений, где, по мнению Москвы, могут совпадать экономические интересы двух стран.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст документа, который официально нигде не публиковался. В Кремле не ответили на запросы агентства о комментариях.

Отмечается, что меморандум касается не только частичного смягчения санкций, но и потенциальной перезагрузке экономических отношений. Одна из наиболее резонансных идей – возвращение России к системе долларовых расчетов, включая энергетические операции.

Что предлагает Кремль

Возвращение РФ к долларовой системе расчетов , в том числе, возможно, для российских энергетических операций.

, в том числе, возможно, для российских энергетических операций. Долгосрочные контракты в авиации и возможное участие США в модернизации российского авиапарка.

Кооперация по стратегическому сырью (литий, медь, никель, платина).

(литий, медь, никель, платина). Совместные нефтяные и LNG-проекты , включая шельфовые и трудноизвлекаемые месторождения.

, включая шельфовые и трудноизвлекаемые месторождения. Преференциальные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок.

Сотрудничество в сфере ядерной энергетики , в частности для проектов в сфере ИИ.

, в частности для проектов в сфере ИИ. Совместное продвижение ископаемого топлива как альтернативы "зеленой" энергетике.

Возвращение к доллару означало бы резкий разворот политики Кремля. После 2022 года Москва активно продвигала дедолларизацию, расширяла использование юаня и национальных валют в торговле с Китаем, Индией и другими странами.

В меморандуме, по данным Bloomberg, отмечается, что восстановление долларовых расчетов могло бы расширить валютный рынок РФ и снизить волатильность платежного баланса. Для США это означало бы укрепление позиций доллара как мировой резервной валюты.

В то же время западные чиновники, знакомые с содержанием документа, сомневаются, что Кремль решится на шаг, который может противоречить интересам Китая. Пекин после введения санкций стал ключевым торговым и технологическим партнером Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что США и РФ параллельно с мирными переговорами обсуждают масштабные экономические договоренности. По его словам, информацию о так называемом пакете Дмитриева (по фамилии переговорщика Кирилла Дмитриева) получила украинская разведка.

США, как подчеркивает агентство, уже предлагали постепенно снять санкции с России в рамках любого мирного соглашения. А это – необходимый шаг для возвращения страны-агрессора к операциям в долларах.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС показал полный 20-й пакет санкций против России. Планируется, что Евросоюз полностью запретит морские сервисы для российской нефти, ограничит приобретение танкеров, а также усилит вторичные санкции в отношении стран и предприятий, помогающих кремлевскому режиму обходить введенные ограничения.

