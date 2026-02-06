Нефть, газ, банки и металлы: ЕС показал полный 20-й пакет санкций против РФ

Евросоюз полностью запретит морские сервисы для российской нефти, ограничит приобретение танкеров, а также усилит вторичные санкции в отношении стран и предприятий, помогающих кремлевскому режиму обходить введенные ограничения. Такие меры будут включены в 20-й пакет санкций РФ.

Об этом 6 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что Кремль удвоил количество военных преступлений, намеренно атакуя дома и гражданскую инфраструктуру, а также что мишенями для ударов становились энергетические объекты и системы отопления, в результате чего целые общины морозной зимой остались без электроэнергии.

"Это не поведение государства, которое стремится к миру. Это поведение нации, которая ведет войну на истощение против невинного гражданского населения", – констатировала европейский лидер.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Россия сядет за стол переговоров с настоящими намерениями, только если на нее давить. Урсула фон дер Ляйен назвала это единственным условием, которое понимает РФ. Поэтому ЕС вводит такие санкции.

Энергетика

Полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7).

(в координации с G7). Санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640).

(общее количество – 640). Ограничения на приобретение танкеров , запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов .

, запрет сервисов для . Дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU).

Финансы

Санкции против 20 региональных банков РФ.

Удары по криптовалютам, компаниям и платформам , помогающим обходить санкции.

, помогающим обходить санкции. Ограничения для банков в третьих странах, которые способствуют нелегальной торговле с РФ.

Торговля и экспорт

Новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности).

Импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы.

Дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ.

Квота на аммиак.

Кроме того, ЕС впервые активирует Anti-circumvention tool. Этот инструмент позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европарламенте хотят наложить на Россию и Беларусь новые санкции, запретив импорт в Евросоюз (ЕС) стали из этих стран. Сталь предлагают добавить в перечень товаров, на импорт которых из этих двух стран уже действуют ограничения.

