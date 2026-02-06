Нефть, газ, банки и металлы: ЕС показал полный 20-й пакет санкций против РФ
Евросоюз полностью запретит морские сервисы для российской нефти, ограничит приобретение танкеров, а также усилит вторичные санкции в отношении стран и предприятий, помогающих кремлевскому режиму обходить введенные ограничения. Такие меры будут включены в 20-й пакет санкций РФ.
Об этом 6 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что Кремль удвоил количество военных преступлений, намеренно атакуя дома и гражданскую инфраструктуру, а также что мишенями для ударов становились энергетические объекты и системы отопления, в результате чего целые общины морозной зимой остались без электроэнергии.
"Это не поведение государства, которое стремится к миру. Это поведение нации, которая ведет войну на истощение против невинного гражданского населения", – констатировала европейский лидер.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Россия сядет за стол переговоров с настоящими намерениями, только если на нее давить. Урсула фон дер Ляйен назвала это единственным условием, которое понимает РФ. Поэтому ЕС вводит такие санкции.
Энергетика
- Полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7).
- Санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640).
- Ограничения на приобретение танкеров, запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов.
- Дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU).
Финансы
- Санкции против20 региональных банков РФ.
- Удары по криптовалютам, компаниям и платформам, помогающим обходить санкции.
- Ограничения для банков в третьих странах, которые способствуют нелегальной торговле с РФ.
Торговля и экспорт
- Новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности).
- Импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы.
- Дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ.
- Квота на аммиак.
Кроме того, ЕС впервые активирует Anti-circumvention tool. Этот инструмент позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европарламенте хотят наложить на Россию и Беларусь новые санкции, запретив импорт в Евросоюз (ЕС) стали из этих стран. Сталь предлагают добавить в перечень товаров, на импорт которых из этих двух стран уже действуют ограничения.
