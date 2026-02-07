США и РФ могут подписать 'пакет Дмитриева' на $12 трлн, – Зеленский со ссылкой на разведку

Между США и Россией могут появиться громкие экономические договоренности с космическими суммами. В Киеве говорят, что проект уже видели разведчики, а в документах якобы фигурирует сумма около 12 триллионов долларов.

Однако, Украина сразу напомнила: никаких "соглашений о нас без нас" – даже если счет идет на триллионы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что между США и Россией существует вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

"В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила позицию Президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины. Украина будет демонстрировать свою реакцию относительно этого в случае таких рисков", – рассказал Зеленский.

По словам главы государства, украинская разведка уже демонстрировала так называемый "пакет Дмитриева", который презентовали в США.

"Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, – там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", – сказал Президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в медиа появляются сигналы, будто в потенциальных договоренностях могут быть и вопросы, связанные с Украиной.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", – подчеркнул глава государства.

