"Помощь не может быть хаотичной": глава польского парламента сказал, чего ожидать украинским беженцам
В Польше изменили новые правила пребывания беженцев из Украины на территории этого государства. После 5 марта для украинцев прекратят действовать специальные правила, на них будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев.
Решение представители польских властей обосновывают стремлением превратить помощь для украинских беженцев с "хаотичной" на "ответственную". Об этом заявил маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый в интервью "Укринформу".
Что известно
Комментируя принятие закона о новых правилах пребывания в Польше беженцев из Украины, Чажастый заявил, что помощь украинцам не может быть хаотичной, она должна быть "ответственной".
По его словам, Польша с 2022 года только в рамках Официальной международной помощи развитию потратила на поддержку Украины и беженцев средства, которые "исчисляются миллиардами злотых".
Чажастый добавил, что дальнейшие решения будут приспособлены к правовой ситуации и решений на уровне ЕС.
"Наша цель – стабильность, легальность пребывания и интеграция тех, кто здесь работает и платит налоги. Помощь не может быть хаотичной, но должна быть ответственной. Мои соотечественники доказали, что в кризисной ситуации они умеют открыть свои сердца и объятия для друзей в беде. Я хотел бы, чтобы мир в Украине наступил как можно быстрее. Однако мы не знаем, когда это произойдет, поэтому должны как-то приспособиться к этой драматической ситуации", – подчеркнул маршалок Сейма Польши.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий утвердил прекращение действия спецзакона от 2022 года о помощи гражданам Украины, которые прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения РФ. Важнейшие инструменты этого документа будут перенесены в закон о предоставлении защиты иностранцам.
Закон вступит в силу 5 марта 2026 года. Согласно нововведениям, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.
