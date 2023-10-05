"Вентиль поворачиваем, и все – газ пошел": Путин захотел оживить "Северный поток-2"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова "хоть завтра" начать поставки газа по неповрежденной нитке "Северного потока-2". При этом он уточнил, что речь идет о 27,5 млрд кубометров топлива, и даже попытался "продать" этот газ Германии.

Об этом Путин сказал во время речи на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 5 октября. По его словам, решение должна принимать Германия.

"Сохраняется одна ветка "Северного потока-2". Она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд кубических метров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Больше ничего не надо. Вот сегодня решение – завтра вентиль мы поворачиваем, и все – газ пошел. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает. В ущерб собственным своим интересам", – заявил Путин.

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Хозяин Кремля также пожаловался, что РФ "не допускают к расследованию" взрывов на "Северных потоках", которые произошли в 2022 году. "Результатов, расследования нет и, судя по всему, не будет", – посетовал Путин.

Таким образом, Путин фактически призывал Германию снова сесть на газовую иглу России. К полной зависимости страны от российского газа Германию в свое время привела канцлер Ангела Меркель. Из страны-агрессора построили два трубопровода, несмотря на войну России сначала против Грузии, затем – против Украины. В результате Германия превратилась в самого крупного покупателя газа из России и столкнулась со значительными проблемами при отказе от сотрудничества с РФ.

Однако сокращать поставки газа в Германию начала сама Россия. Сначала "Газпром" отказался продавать газ на спотовом рынке, а потом пошел на нарушение и долгосрочных контрактов.

В итоге в 2022 году РФ вообще перекрыла экспорт газа по "Северному потоку". "Северный поток-2" на тот момент был уже готов к работе, но так и не запущен.

Уже после этого произошли упомянутые Путиным взрывы и на "Северном потоке", и на "Северном потоке-2". Расследование этих взрывов все еще продолжается, при этом ряд экспертов считает, что за саботажем стоит сама Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе расследования причин взрывов датский катер зафиксировал на камеру российский специальный корабль СС-750 возле места взрыва трубопровода "Северный поток". Судно было замечено на данной территории за четыре дня до происшествия.

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