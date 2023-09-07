Путин может лишиться рычага влияния: Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта

Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из Черноморских портов. Корабли сразу попадают территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем движутся к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить "зерновое соглашение".

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Об этом рассказывает OBOZREVATEL руководительница Центра экономических исследований Вероника Мовчан. Главный вопрос – обеспечить безопасность такому маршруту. Пока те несколько судов, которые воспользовались таким маршрутом, успешно достигли пункта назначения. Однако Россия продолжает угрожать атаковать суда, которые выходят из украинского морского порта.

"Это скорее вопрос к военным экспертам, возможно ли обеспечить безопасность. Остается вопрос, что со страховкой, будут ли соглашаться владельцы судов на такой маршрут", – говорит Мовчан. По ее словам, пока заменить "зерновой коридор" не удается. Объемы экспорта сокращаются. Кроме того, из-за того, что зерно вывозят автомобильными путями, фактически приходится сокращать экспорт другой продукции (металлургии и т. д.).

"Есть еще одна проблема, которая также повлияла на ситуацию, – постоянные атаки РФ на дунайские порты. Я бы сказала, что пока Украине не удается компенсировать тот ограниченный морской экспорт, который был во время действия "зернового соглашения". Зерно мы можем вывезти, но это будет более длительный процесс. Но нам нужно вывозить не только зерно, нужно вывозить и другую продукцию", – поясняет Мовчан.

Задача Путина – уничтожить возможность Украины экспортировать агропродукцию и полностью занять рынок. Санкции против продажи продуктов питания и удобрений ни ЕС, ни США не вводили. Поэтому это чуть ли не единственная отрасль экономики РФ, которая не столкнулась с проблемами и ограничениями. Россия же продолжает настаивать: санкции против российских компаний и банков мешают им работать. Поэтому санкции нужно снять, и тогда РФ якобы вернется к зерновому соглашению.

Невыполнимые ультиматумы – один из кремлевских приемов. Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину они также требовали от НАТО фактически вернуться на границы 1997 года, а также гарантировать, что Грузия и Украина никогда не получат членство. Такое требование заранее было невыполнимо. Это нарушает статут НАТО, противоречит идее Альянса. Поэтому, выдвигая ультиматум, Россия не пыталась добиться его выполнения, а всего лишь создавала иллюзию, что виноват "Запад", который "отказывается выполнять справедливые условия РФ".

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Польша и Венгрия угрожают единолично перекрыть свои границы для экспорта украинского зерна, если ЕС не примет решение продлить запрет после 17 сентября. Также против украинской агропродукции выступают Болгария, Словакия и Румыния. Фермеры в этих странах недовольны тем, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

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