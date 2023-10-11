Рубль обвалился, а потому россиян будут поить второсортным кофе: нет денег покупать качественный

Российские кофейни начнут поить своих посетителей второсортным кофе. Причина – из-за обвала рубля денег на покупку качественного у них больше нет.

Дело в том, что все закупки идут в долларах. А потому приобрести хороший товар по прежним ценам в рублях стало невозможно, сообщают росСМИ.

"Высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе", – рассказал им менеджер по продажам одной из компаний-импортера зеленого зерна в Россию.

При этом он подчеркнул: курс затрагивает исключительно внутренний рынок. Т.е., пить невкусный кофе россияне будут не из-за "внешних врагов", которые выставили для них заоблачные цены, а через внутреннюю политику властей страны.

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"Биржевые котировки арабики и робусты остались прежними. Со стороны стран-производителей кофе никаких изменений не ожидается", – говорится в материале.

Рубль обвалился

Тем временем, курс доллара в России 9 октября побил рекорд с марта 2022 года. Стоимость одного доллара на бирже превысила 102 рубля.

На пике курс достигал 102,35 руб./долл. Последний раз рубль падал так низко 23 марта 2022 года.

При этом власти РФ по-прежнему игнорируют рекордный обвал российской валюты. Местный минфин прогнозировал укрепление рубля до 94,3 за доллар к концу 2023 года, глава Минэкономики Максим Решетников также уверяет, что доллар будет стоить 94 рубля.

Когда недавно курс доллара в России превысил 100 рублей, глава Кремля Владимир Путин заявил, что для исправления ситуации власти страны предпринимают "правильные шаги и будут результаты хорошие". А его помощник Максим Орешкин отметил, что нужно просто подождать – и "рано или поздно", рубль падать перестанет.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на фоне обвала рубля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал россиянам не следить за долларом. Такое предложение очень возмутило жителей РФ.

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