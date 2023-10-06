Помощник Путина раскрыл его план? Что власти России намерены делать с падением рубля

Курс доллара в России превысил 100 рублей. Комментируя падение нацвалюты, президент РФ Владиммир Путин заявил, что для исправления ситуации власти страны предпринимают "правильные шаги и будут результаты хорошие". В свою очередь его помощник Максим Орешкин отметил, что нужно просто подождать – и рано или поздно, рубль падать перестанет.

"Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что меры по укреплению рубля помогут "рано или поздно". Так он ответил на вопрос, когда эти меры приведут к укреплению рубля", – сообщают росСМИ.

Вопрос помощнику Путина задали после заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". На этом же заседании выступал лично президент РФ, который:

признал проблемы с рублем;

сообщил, что власти работают над их решением;

выразил уверенность, что справиться с ними получится.

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"Да, у нас есть проблемы, мы их видим – невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие",– сказал Путин. И, вероятно, именно эти слова расшифровал россиянам Орешкин, когда фактически посоветовал им просто подождать, пока ситуация разрешится.

Что с рублем

В полдень 6 октября доллар в России стоит более 100 рублей. По данным росСМИ, эту отметку американская валюта преодолела впервые с середины августа.

Примечательно, что произошло это, во время выступления Путина на форуме на Валдае. Том самом, на котором он сказал, что все с рублем будет хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, власти России предусмотрели в проекте бюджета на 2024 год увеличение расходов на войну в 1,7 раза. Потратить на это планируют почти треть всей расходной сметы – 29,4%, или 10,8 трлн рублей, что составляет около 108,3 млрд долларов. Аналитики уверены: Кремль не сможет найти такие деньги без введения новых налогов.

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