Песков на фоне обвала рубля посоветовал россиянам не следить за долларом – их это возмутило

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина скандальный Дмитрий Песков своеобразно отреагировал на очередной скачок курса доллара в России. Он порекомендовал жителям РФ просто поменьше следить за курсом иностранной валюты. Россиянам совет не понравился, и они принялись ругать кремлевского спикера.

Такое заявление Песков сделал 3 октября, сообщают местные пропагандистские СМИ. При этом в тот же день утром курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Эта отметка считается у россиян "психологической" и вызывает бурную реакцию общества.

Впрочем, кремлевский спикер вообще не увидел причин для беспокойства. Переживания россиян Песков назвал "рудиментом прошлого" и призвал всех "привыкать жить в рублевой зоне".

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"Такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения .Но, скорее, это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара", – обратился представитель Путина к народу.

Также Песков поспешил заверить, что "никаких оснований для беспокойства" вообще нет. Эту позицию он аргументировал утверждением, что "стабильность в России" полностью "обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства".

Правда, в эффективности действий того самого регулятора – центробанка РФ – уже засомневались даже местные эксперты. К примеру, аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер отмечал, что решения центрального банка не смогли преломить тенденцию к ослаблению рубля.

"Все предыдущие инициативы ЦБ и министерств лишь приостанавливали падение рубля и не обеспечили его уверенного восстановления", – считает Зельцер. Он также отметил, что на валютном рынке в РФ сохраняется дисбаланс: предложение доллара низкое, а спрос на него – высокий.

Россияне не оценили заявление Пескова

В соцсетях жители страны-агрессора возмущаются словам представителя Путина. В частности, советуют Пескову "прогуляться по магазинам" и посмотреть на цены.

Также жители РФ не безосновательно считают, что кремлевские элиты не беспокоятся из-за курса рубля, потому что хранят деньги в "твердой валюте". В сети шутят, что рубли таким, как Песков, нужны только для того, чтобы заворачивать в них инвалюту, как в упаковочную бумагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян разозлило заявление их министра финансов Силуанова об инфляции. Некоторые возмутились настолько глубоко, что стали требовать "расстрелять всех во власти".

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