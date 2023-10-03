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Песков на фоне обвала рубля посоветовал россиянам не следить за долларом – их это возмутило

Ксения Капустинская
Экономика
2 минуты
1,9 т.
Песков сделал заявление о курсе доллара

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина скандальный Дмитрий Песков своеобразно отреагировал на очередной скачок курса доллара в России. Он порекомендовал жителям РФ просто поменьше следить за курсом иностранной валюты. Россиянам совет не понравился, и они принялись ругать кремлевского спикера.

Такое заявление Песков сделал 3 октября, сообщают местные пропагандистские СМИ. При этом в тот же день утром курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Эта отметка считается у россиян "психологической" и вызывает бурную реакцию общества.

Впрочем, кремлевский спикер вообще не увидел причин для беспокойства. Переживания россиян Песков назвал "рудиментом прошлого" и призвал всех "привыкать жить в рублевой зоне".

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"Такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения .Но, скорее, это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара", – обратился представитель Путина к народу.

Также Песков поспешил заверить, что "никаких оснований для беспокойства" вообще нет. Эту позицию он аргументировал утверждением, что "стабильность в России" полностью "обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства".

Правда, в эффективности действий того самого регулятора – центробанка РФ – уже засомневались даже местные эксперты. К примеру, аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер отмечал, что решения центрального банка не смогли преломить тенденцию к ослаблению рубля.

"Все предыдущие инициативы ЦБ и министерств лишь приостанавливали падение рубля и не обеспечили его уверенного восстановления", – считает Зельцер. Он также отметил, что на валютном рынке в РФ сохраняется дисбаланс: предложение доллара низкое, а спрос на него – высокий.

Россияне не оценили заявление Пескова

В соцсетях жители страны-агрессора возмущаются словам представителя Путина. В частности, советуют Пескову "прогуляться по магазинам" и посмотреть на цены.

Россияне напоминают Пескову, что от курса доллара в РФ все еще зависят цены

Также жители РФ не безосновательно считают, что кремлевские элиты не беспокоятся из-за курса рубля, потому что хранят деньги в "твердой валюте". В сети шутят, что рубли таким, как Песков, нужны только для того, чтобы заворачивать в них инвалюту, как в упаковочную бумагу.

Россияне не оценили заявление Пескова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян разозлило заявление их министра финансов Силуанова об инфляции. Некоторые возмутились настолько глубоко, что стали требовать "расстрелять всех во власти".

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