Рубль обвалился: курс доллара в России побил рекорд дороговизны за полтора года

Курс доллара в России побил рекорд с марта 2022 года. Стоимость одного доллара на бирже превысила 102 рубля. Евро для россиян тоже стал дороже – 107-108 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 14:30 американская валюта торговалась по 102,15 руб./долл.

На пике курс достигал 102,35 руб./долл. Последний раз рубль падал так низко 23 марта 2022 года.

При этом власти РФ по-прежнему игнорируют рекордный обвал российской валюты. Местный минфин прогнозировал укрепление рубля до 94,3 за доллар к концу 2023 года, глава Минэкономики Максим Решетников также уверяет, что доллар будет стоить 94 рубля.

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Когда недавно курс доллара в России превысил 100 рублей, глава Кремля Владимир Путин заявил, что для исправления ситуации власти страны предпринимают "правильные шаги и будут результаты хорошие". А его помощник Максим Орешкин отметил, что нужно просто подождать – и "рано или поздно", рубль падать перестанет.

"Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что меры по укреплению рубля помогут "рано или поздно". Так он ответил на вопрос, когда эти меры приведут к укреплению рубля", – сообщали росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на фоне обвала рубля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал россиянам не следить за долларом. Такое предложение очень возмутило жителей РФ.

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