Россия тайно перегружает нефть у берегов Греции: Bloomberg раскрыл новую ключевую точку "работы" теневого флота

Россия нашла новую точку для тайной перегрузки нефтепродуктов в море в водах около островов Греции – в Эгейском море. Переброски топливных грузов призваны скрыть происхождение нефти, чтобы вывести ее из-под санкционных ограничений, в частности продавать дороже ценового потолка.

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Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, сменить место перегрузки Россию заставили военно-морские учения Греции, которые с мая-2024 практически заблокировали такую деятельность в Лаконском заливе, который был основной точкой перегрузки российской нефти в Европе.

Отмечается, что теперь, по данным аналитиков Vortexa, вблизи островов Лесбос и Хиос в Эгейском море каждый месяц с судна на судно перемещают около 1 млн баррелей дизтоплива, мазута и других нефтепродуктов. "Эта практика, проводимая тайно с отключенными маячками слежения, помогает скрыть происхождение нефти и обойти санкции", – отмечает агентство.

Также подчеркивается, что вместе со сменой точки перегрузки вырос объем операций. Это вызывает беспокойство экологов. Дело в том, что теневые операции совершают в основном старые танкеры без надлежащей страховки. А это означает, что в случае разлива нефтепродуктов никто не станет покрывать убытки.

Как отмечали в Financial Times, суда теневого флота эксплуатируются под флагами стран из серого списка, что усложняет международное регулирование. Значительная часть танкеров имеет средний возраст 18 лет, что делает их более уязвимыми к авариям и техническим неисправностям. Из-за этого уже произошло несколько инцидентов, включая аварии вблизи Дании и других регионах.

В 2024 году многие теневые суда курсируют через стратегически важные воды, такие как Балтийское море и Гибралтарский пролив. В случае аварии, учитывая отсутствие надлежащего страхования и технического обслуживания, Европа может столкнуться с миллиардными расходами на ликвидацию последствий. Кроме того, количество танкеров непрозрачных структур собственности повышает и сами риски экологических катастроф.

Напомним, по данным Киевской школы экономики (KSE), Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%. Объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года.

Более того, на создание этого флота, по оценкам экспертов, Россия потратила около 10 млрд долларов. Аналитики подсчитали, что в июне 2024 года РФ осуществляла 89% своего экспорта сырой нефти именно теневым флотом.

Это позволяет значительно превышать ценовой предел в 60 долларов за баррель, установленный западными санкциями. В результате первом полугодии 2024 года доходы от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли на 41% по сравнению с прошлым годом, достигнув 65,12 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ввести санкции против теневого танкерного флота России. По его словам, РФ использует этот флот для финансирования войны против Украины.

Ранее крупнейшие ограничения против теневого флота РФ уже ввела Великобритания. Под санкции попали 18 танкеров и 4 газовоза, которые только за последний год суммарно перевезли сырья на сумму около 4,9 млрд долларов.

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