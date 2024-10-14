Экологическая катастрофа для Европы: РФ увеличила свой теневой флот до рекордных показателей

Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. Отсутствие должного страхования и старые суда повышают риск экологических катастроф для европейских стран.

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Об этом пишет Financial Times. Согласно исследованию Киевской школы экономики (KSE), объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года.

Этот впечатляющий рост свидетельствует о том, что около 70% российской морской нефти сейчас перевозится по этому теневому флоту, что ставит под угрозу международные усилия по ограничению нефтеторговли России. Более того, на создание этого флота, по оценкам экспертов, Россия потратила около $10 млрд.

Эти суда, часто старые и плохо застрахованные, эксплуатируются под флагами стран из серого списка, что усложняет международное регулирование. Значительная часть флота имеет средний возраст в 18 лет, что делает их более уязвимыми к авариям и техническим неисправностям. Из-за такой ситуации уже произошло несколько инцидентов, включая аварии танкеров вблизи Дании и других регионах.

Рост теневого флота России ставит серьезные вызовы перед экологической и экономической безопасностью Европы. Многие суда курсируют через стратегически важные воды, такие как Балтийское море и Гибралтарский пролив. В случае аварии, учитывая отсутствие надлежащего страхования и технического обслуживания, Европа может столкнуться с миллиардными расходами по ликвидации последствий. Кроме того, количество танкеров с непрозрачными структурами собственности повышает риски непрогнозируемых экологических катастроф.

В июне 2024 года Россия осуществляла 89% своего общего экспорта сырой нефти через теневой флот, что значительно превышает предел в $60 за баррель, установленный западными санкциями. Несмотря на попытки международных страховщиков и правительств помешать этому процессу, Москва находит пути обхода санкций, используя собственные страховые компании и анонимные структуры.

Представители правительств, включая США, продолжают обсуждать возможность ужесточения ограничений, особенно в контексте создания специальных зон, свободных от теневого флота, в европейских водах. Это необходимо для уменьшения рисков, которые могут повлечь за собой техногенные катастрофы, и обеспечения контроля за транспортировкой нефти.

В первом полугодии 2024 года доходы от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли на 41% по сравнению с прошлым годом, достигнув $65,12 млрд. Это стало возможным благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля, что позволило России продолжать финансирование своей войны в Украина. Большинство экспертов полагают, что санкции, несмотря на их мощность, пока не могут полностью остановить экспорт российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после санкций ЕС в отношении российской нефти Россия использует "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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