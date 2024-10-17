Великобритания ударила по доходам России от нефти: введены самые масштабные санкции против "теневого флота"

Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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Об этом сообщили в британском правительстве. Там отметили: танкеры, против которых введены санкции, только за последний год перевезли сырья на около 4,9 млрд долларов.

"18 судов "теневого флота" будут лишены доступа в порты Великобритании и не смогут пользоваться британскими морскими услугами.Общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, вырастет до 43", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: "теневой флот" РФ не только подрывает введенные против страны санкции, но и несет другие риски. В частности:

Экологические.

Речь, в частности, о разливах нефти.

Экономические.

Как на Россию повлияют новые санкции

В то же время, отмечается, новые санкции должны лишить Россию значительной части доходов. Ведь танкеры, против которых были введены ограничения, "только за последний год перевезли нефти на около 4,9 млрд долларов".

"Значительное число судов, ставших объектом воздействия Великобритании, вынуждены бесполезно простаивать в портах по всему миру. Без возможности продолжать вливать деньги в военный кошелек Путина", – подчеркнули в британском правительстве.

В частности, рассказали там, крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" была вынуждена переименовывать и разгружать свои суда – чтобы обойти санкции. Однако в Британии "нацелились на еще большее количество ее судов" – чтобы не дать российской компании поддерживать финансирование войны.

"Также Великобритания вводит санкции в отношении 4 танкеров СПГ и российской газовой компании "Русгаздобыча". Продолжаем усиливать давление на российскую газовую отрасль", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать российскую сырую нефть до конца 2026 года. При том, что раньше крайним сроком назывался 2025 год. Таким образом компания MOL решила еще год качать нефть из России.

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