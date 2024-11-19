Инструмент Путина для финансирования войны: Зеленский призвал мир ввести санкции против теневого танкерного флота России

Россия использует теневой танкерный флот для финансирования войны против Украины. Однако противодействовать этому можно – для этого нужно ввести санкции против этого флота.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, передает Укринформ. По словам главы украинского государства, Кремль также использует свой теневой танкерный флот для финансирования дестабилизации во всем мире.

"Для нас всех в Европе и мире важно, чтобы партнеры поддержали необходимость давить на теневой танкерный флот. Это тот инструмент, который Путин использует для финансирования агрессии в Украине и дестабилизации других регионов мира", – сказал Зеленский.

РФ увеличила свой теневой флот до рекордных показателей

Сама же Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%. Что позволяет ей:

обходить санкции;

сохранять экспорт нефти на высоком уровне.

Так, согласно исследованию Киевской школы экономики (KSE), объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года. Более того, в июне 2024 года 89% своего общего экспорта сырой нефти Россия осуществляла именно теневым флотом.

Проблема же этого в том, что такой способ экспорта нефти позволяет Кремлю продавать свой ресурс значительно дороже установленного западными ограничениями порога в 60 долларов за баррель. Более того, несмотря на попытки международных страховщиков и правительств помешать этому процессу, Москва находит пути обхода санкций, используя собственные страховые компании и анонимные структуры.

Впрочем, представители ряда стран, включая США, продолжают обсуждать возможность ужесточения ограничений против российской нефти. Таким образом, среди прочего, там надеются все же обеспечить контроль за транспортировкой ресурса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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