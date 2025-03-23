'Россия перешагнула красные линии': в Германии признались, запустят ли 'Северный поток-2'

Власти немецких земель Мекленбурга-Передней Померании не рассматривают и не будут рассматривать в ближайшем будущем вопрос возобновления и запуска российского газопровода "Северный поток-2". По крайней мере, это не вопрос, пока идет агрессия РФ против Украины.

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Об этом заявила премьер-министр указанных земель Мануэла Швезиг. Она подчеркнула, что в таком решении виновата исключительно российская сторона.

Как известно, ветвь "Северного потока-2" через Балтийское море должна была выйти именно на побережье федеральных земель Мекленбурга-Передней Померании. Однако россиян заранее предупредили, что этого может и не произойти.

"В Германии существует четкое правило, и оно действовало с самого начала. А именно: "Северный поток-2" не будет сертифицирован, если Россия переступит красную линию. Россия массово пересекла красную линию своей агрессивной войной против Украины, и это теперь угрожает всем в Европе", – отметила Мануэла Швезиг.

Более того, она добавила, что лично не допустит. чтобы указанный вопрос пытались разбирать члены правительства или парламентарии Мекленбурга-Передней Померании.

"Считаю, что ни при каких обстоятельствах нельзя посылать такие сигналы в такое время", – подчеркнула госчиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, такое же заявление сделал министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек. По его словам, Европа не должна и не будет вступать в переговоры о возобновлении поставок российского газа через трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пока в Украине продолжается война. И даже после ее завершения "Европа должна сделать выводы касаемо энергетической зависимости" от РФ.

"Поэтому дискутировать о возобновлении импорта российского газа вообще нет оснований", – отмечают издания земель Мекленбург-Передняя Померания.

Недавно было сообщение о начале секретных переговоров по возобновлению поставок в ФРГ российского газа. Однако это переговоры между США и РФ без участия немецкой стороны. Считается, что администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение с РФ о поставках и выступить посредником, но непосредственно участвовать в соглашении не будет.

В этом деле фигурирует бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, друг российского диктатора Владимира Путина (со времен своей работы в тайной полиции Штази). Именно он активно продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2" с привлечением команды Дональда Трампа и американских бизнесменов к соглашению.

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