В НБУ рассказали, что теперь будет с долларом: стоит ли скупать валюту

В Украине не ожидается резких изменений стоимости доллара – хотя колебания и будут. Причина – несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. Соответственно, скупать валюту в надежде дорого продать ее в будущем, смысла нет.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, передает "Минфин". Он признал: курс действительно будет колебаться в обе стороны – однако Нацбанк "будет жестко ограничивать эти колебания".

"Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", – сказал Гелетий.

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При этом он подчеркнул: своей приоритетной задачей Нацбанк видит сохранение курсовой устойчивости. А потому не планирует:

ни ослабления гривни;

ни значительных колебаний курса.

Гривня будет символически дешеветь

В свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

"Несмотря на переход НБУ к гибкому курсу, стабильность гривни будет оставаться приоритетом регулятора в следующие несколько месяцев. Значительная и быстрая девальвация взорвали бы доверие к гривне со стороны бизнеса и населения, спровоцировали бы покупку иностранной валюты в больших размерах. Так что мы ожидаем лишь символическое удешевление гривны до конца года", – отметили они.

При этом аналитики подчеркнули: удешевление гривни может даже пойти на пользу участникам рынка. Ведь оно:

не создаст рисков для экономической стабильности;

однако позволит участникам рынка постепенно адаптироваться к новым реалиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в украинских банках заметно подорожал доллар. Утром 4 октября те выставили курс американской валюты на среднем уровне 37,7/38,34 грн (покупка/продажа). Это на 20 коп. дороже в покупке, чем было днем ранее, а также на 24 коп. – в продаже.

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