Украинцам озвучили курс доллара на выходные: к чему готовиться

Украинцам не стоит ожидать резких скачков курса доллара. По крайне мере, до 8 октября стоимость американской валюты будет находиться в пределах 37,5-39 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В связи с этим он не советует украинцам панически скупать доллары. Ведь:

"режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу;

а потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

Что будет происходить с долларом с понедельника

Не будет происходить ничего экстраординарного с долларом и с 9 октября. Как объяснил Лесовой, рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой:

Видео дня

наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства;

разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%.

"Вероятнее всего, наличный курс не превысит межбанковский более чем на 1%. По большому счету, такую межкурсовую разницу можно считать достаточно объективной, соответствующей рынку", – отметил банкир.

Какой курс сегодня

Утром же 5 октября в банках курс доллара в покупке остался на прежнем уровне в 37,7 грн. А в продаже подешевел на 5 коп. – до 38,29 грн.

А вот в обменниках валюта заметно подешевела. Там курс выставили на среднем уровне 38/38,2 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ уверяют: несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!