США разрешили покупать российскую нефть: для какой страны сделали исключение из санкций

Индия сможет выкупить и принять российскую нефть, загруженную на танкеры, которые сейчас находятся в море. Исключение из санкционного режима будет действовать в течение 30 дней.

Как сообщили в Министерстве финансов США, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) уже выдало соответствующую генеральную лицензию. На своей странице в соцсети X министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Америка идет на такой шаг,"чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок" и чтобы не дать Ирану взять мировую энергетику в заложники.

"Эта предупредительная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", – добавил Бессент, назвав Индию важным партнером Соединенных Штатов.

По подсчетам Reuters, на судах вблизи индийских вод и в течение нескольких недель могут прибыть около 9,5 миллиона баррелей российского сырья. Но в целом российской нефти на танкерах в море может быть значительно больше. В Kpler утверждают, что в плавучих хранилищах, а также на суда в Индийском океане, регионе Аравийского моря и Сингапурском проливе загружено около 30 миллионов баррелей российской нефти.

В Bloomberg утверждают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали активно покупать российскую нефть. Согласно данным отслеживания судов, по меньшей мере три танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс на индийские порты. По данным Kpler и Vortexa, речь идет о таких судах:

Odune : 4 марта судно класса Suezmax с 730 тыс. баррелей нефти прибыло в порт Парадип;

: 4 марта судно класса Suezmax с 730 тыс. баррелей нефти прибыло в порт Парадип; Matari : 5 марта танкер класса Aframax (более 700 тыс. баррелей) должен прибыть в порт Вадинар.

: 5 марта танкер класса Aframax (более 700 тыс. баррелей) должен прибыть в порт Вадинар. Indri: судно официально сигнализировало о движении в Сингапур, но на этой неделе сделало резкий разворот на север в сторону Индии.

