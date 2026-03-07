США могут снять санкции с части российской нефти: Бессент объяснил причину

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

Видео дня

Об этом он сказал во время эфира на американском телевидении Fox Business, сообщил портал Clash Report. По его словам, в мире сейчас находятся сотни миллионов баррелей российской нефти под санкциями, и их появление на рынке могло бы увеличить предложение.

Ситуация на рынке

Бессент пояснил, что ранее США обратились к Индии с просьбой прекратить закупку подсанкционной российской нефти. По его словам, Нью-Дели согласился на этот шаг и планировал заменить поставки нефтью из США. Но на фоне ситуации на Ближнем Востоке возник риск временного дефицита.

Поэтому, как сказал министр, Вашингтон разрешил Индии временно покупать российскую нефть. Он подчеркнул, что это решение носит краткосрочный характер. По его словам, США могут также рассмотреть возможность снятия санкций с части других партий российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке.

"Мы дали им разрешение принимать российскую нефть. Мы также можем снять санкции с другой российской нефти. На воде сейчас находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти. По сути, сняв с нее санкции, Минфин может создать дополнительное предложение на рынке", – сказал Бессент.

Временные решения

Министр подчеркнул, что администрация США продолжает оценивать ситуацию и может регулярно объявлять новые решения для стабилизации рынка. Речь идет прежде всего о периоде, пока продолжается операция на Ближнем Востоке.

По его словам, главная задача – обеспечить бесперебойные поставки нефти в мире. Именно поэтому Минфин США уже предоставил Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти. Бессент уточнил, что эта мера была заведомо краткосрочной.

Он также отметил, что разрешение не дает России значительной выгоды. По его словам, речь идет лишь о закупке тех объемов нефти, которые уже находятся в портах или на танкерах в море.

Нефтяные маршруты

Ранее Индия планировала заменить российскую нефть поставками из США и стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась из-за военной операции против Ирана.

Из-за этого движение танкеров через Ормузский пролив существенно усложнилось. В некоторых случаях перевозки нефти фактически приостановились. Именно эти обстоятельства, по словам Бессента, и стали одной из причин риска дефицита на мировом рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия пытается воспользоваться кризисом вокруг Ирана, чтобы повысить цены на нефть и заработать больше на экспорте энергоносителей. В ответ Украина и партнеры продвигают жесткие санкции против "теневого танкерного флота" и не только против судов, но и против компаний, капитанов и экипажей, чтобы сорвать эти схемы.