Такого не было шесть лет: цены на нефть резко изменилась во всем мире

Новость о сокращении добычи нефти в Кувейте привели к росту стоимости барреля нефти марки Brent до самого высокого недельного роста за несколько лет. В целом цена на международный эталон Brent выросла более чем на 25% после нападения США и Израиля на Иран, что является самым большим недельным скачком с 3 апреля 2020 года.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Gurdian. Стоимость барреля нефти марки Brent в определенный момент достигла 91,89 долларов – самого высокого уровня с апреля 2024 года и выросла с примерно 72,50 долларов непосредственно перед началом войны.

Растут опасения относительно более широкого кризиса хранения на Ближнем Востоке, который может заставить крупнейших мировых производителей нефти прекратить добычу.

По данным консультантов Kpler, объекты хранения в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах могут достичь своего предела в течение 20 дней, что потенциально приведет к дальнейшим остановкам. Это считается крайней мерой для производителей, поскольку дорогой процесс перезапуска может длиться неделями, что создает еще большее давление на рынки.

Беспокойство усиливал министр энергетики Катара, который предсказал, что если война будет продолжаться непрерывно, все экспортеры энергии из стран Персидского залива прекратят производство в течение нескольких недель, а цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель.

Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что даже если война закончится немедленно, государству Персидского залива понадобится "недели или месяцы", чтобы возобновить экспорт сжиженного природного газа после того, как иранский удар беспилотника повредил важный терминал. На эту страну приходится около 20% мирового экспорта СПГ.

Иранский Корпус стражей Исламской революции угрожал "поджечь" любой западный танкер, который попытается пройти проливом, который обеспечивает жизненно важный торговый путь для примерно пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа. По данным Lloyd's List, по меньшей мере девять судов были атакованы в Персидском заливе с момента начала ударов США и Израиля по Ирану в субботу, 28 февраля.

Почему рост цен прекратился

Но пятничное падение эксперты связывают с решением администрации президента США Дональда Трампа разрешить Индии покупать российскую нефть для смягчения дефицита на рынке. Ранее 6 марта Управление контроля за иностранными активами (OFAC) опубликовало соответствующую генеральную лицензию.

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Америка идет на такой шаг, "чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок" и чтобы не дать Ирану взять мировую энергетику в заложники.

"Эта предупредительная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", – добавил Бессент, назвав Индию важным партнером Соединенных Штатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европейском Союзе (ЕС) могут возобновить дискуссию о целесообразности полного запрета импорта российского газа. Это может стать следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на обстрелы со стороны США и Израиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!