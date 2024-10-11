Повышения налогов "задним числом" не будет: военный сбор 5% и новые правила для "ФОПів" не заработают с 1 октября

Повышение в Украине налогов (в т.ч., военного сбора) задним числом – с 1 октября, – скорее всего, не произойдет. Причина – нардепы не поддержали соответствующую правку №988 к законопроекту о масштабном увеличении налогов. Сначала ожидалось, что после этого документ будет переголосован, однако по свежей информации этого не произойдет – и повышенная ставка военного сбора вступит в силу в день подписания закона президентом.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

отправить документ на подписание главе государства могут уже после 15 октября;

само подписание же может произойти "быстро, но это будет зависеть от графика командировок президента".

"Текст (законопроекта. – Ред.) после сбития правки №988 выглядит очень странно. Можно ли его вот так подписать? Физически да. Но получится ситуация что тот же военный сбор вступает в силу в день подписания закона. Т.е. с 1 октября по условное 20-е будет сбор 1,5%, а с 20 по 31 октября – уже 5%. Я уже не говорю о нормативке, которую еще нужно под это приготовить", – объяснил ситуацию нардеп.

При этом он подчеркнул: пока переголосование и накладывание вето не планируется. "Хотят ли они подписать текст в таком виде? Да", – рассказал Железняк.

Впрочем, сделать это немедленно не получится. Ведь:

уже уже появилось несколько постановлений, блокирующих этот процесс;

ожидается, что этих постановлений станет больше.

"Но на следующей неделе хотят эти постановления провалить и где-то с 15 числа отправят к президенту на подпись. Там, может, и подпишут быстро, но это будет зависеть от графика командировок президента", – констатировал Железняк.

Таким образом, резюмировал он, в 2024 году с помощью повышения налогов уже не получится собрать запланированные 30 млрд грн. Ведь, напомнил нардеп, кроме того, что повышение военного сбора не внедряется задним числом, еще и "приняли правку оставить ставку в 1,5% для военных".

Напомним: 10 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о масштабном увеличении налогов. Основа которого:

повышение военного сбора до 5%;

и введение новых налогов для "ФОПов".

Так, при подготовке ко второму чтению был согласован вариант документа с такими нормами:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для "ФОПов" – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп;

налог на прибыль банков на уровне 50%;

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будет 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты также отменили повышение военного сбора для военнослужащих. Даже после повышения налогов с их зарплат будет по-прежнему сниматься по 1,5%, а не 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Сергея Фурсы, введение военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") повлияет на их прибыль – она уменишиться. Тем не менее, в самом этом введении в экспертной среде логику видят – отмечая, что на 10-м году войны не может быть такого, что кто-то военный сбор уплачивает, а кто-то – нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!