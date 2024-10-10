Прибыль несколько уменьшится: "ФОПам" рассказали, как на них повлияет введение военного сбора

Введение военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") повлияет на их прибыль – она уменишиться. Тем не менее, в самом этом введении в экспертной среде логику видят – отмечая, что на 10-м году войны не может быть такого, что кто-то военный сбор уплачивает, а кто-то – нет.

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Об этом OBOZ.UA рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса. Он отметил: ничего катастрофического во введении военного сбора для "ФОПов" нет.

"Нелогично, что очень долго, пока длится уже 10 лет, война кто-то платит военный сбор, а кто-то не платит. Введение этого военного сбора для "ФОП" является логичным. Для них это будет неприятно, но каких-то катастрофических последствий я не ожидаю. Просто будут больше платить и это снизит их прибыль, вот и все", – рассказал эксперт.

В то же время он выразил мнение, что каких-либо стрессовых последствий для общества повышение налогов за собой не повлечет. Ведь, как утверждает Фурса, их увеличивают на фоне роста.

рынка потребления;

доходов населения.

"Да, часть денег, которые сейчас пойдут на выплату налогов, могли бы пойти на потребление. Однако следует отметить, что вводятся эти налоговые инновации на фоне роста рынка потребления в Украине, на фоне роста доходов населения. Поэтому, какого-то стресса мы не ожидаем для общего потребления по стране – или спроса на украинскую продукцию", – резюмировал Фурса.

Какой военній сбор установили для "ФОПов"

Напомним: 10 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о масштабном увеличении налогов. Основа которого:

повышение военного сбора до 5%;

и введение новых налогов для "ФОПов".

Так, при подготовке ко второму чтению был согласован вариант документа с такими нормами:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для "ФОПов" – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп;

налог на прибыль банков на уровне 50%;

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будет 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты также отменили повышение военного сбора для военнослужащих. Даже после повышения налогов с их зарплат будет по-прежнему сниматься по 1,5%, а не 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, главная причина повышения налогов – необходимость финансировать армию. Все сборы, поступающие в госбюджет Украины, и сейчас идут на сектор безопасности и обороны, но этого недостаточно. Однако вместе с повышением налогов важно проводить детенизацию, ведь нелегальная и полулегальная работа бизнеса лишает бюджет огромных средств.

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