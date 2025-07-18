"Один из самых сильных пакетов": ЕС одобрил жесткие санкции против России

Европейский Союз (ЕС) после многочисленных попыток утвердил 18-й пакет санкций против России. Далее последует решение Совета ЕС. Ограничения включают обновленный потолок цен на нефть из РФ и тотальный запрет на операции с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".

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О решении послов ЕС 18 июля сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк. Позже его данные официально подтвердила верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

"ЕС только что одобрил один из сильнейших на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота, их поставщиков и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. Строительство трубопроводов "Северный поток" будет запрещено. (Будет. – Ред.) более низкий предел цены на нефть", – сообщила Каллас.

18-й пакет санкций ЕС против России: что включено

Динамичный потолок цен на нефть – минус 15% от рыночной цены;

– минус 15% от рыночной цены; запрет любых операций и соглашений с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2" ;

; внесение в черный список еще 105 кораблей теневого флота РФ;

меры в отношении банков , в частности китайских, которые помогают РФ обходить санкции;

, в частности китайских, которые помогают РФ обходить санкции; расширение санкционного списка лицами и организациями, которые занимаются идеологической обработкой украинских детей.

Детали

Ключевое положение пакета – снижение ценового потолка для российской нефти, однако не с 60 до 45 долл. за баррель, как планировалось ранее. Лимит станет динамичным, а не фиксированным на конкретной сумме – он будет меняться вместе с ситуацией на рынке.

Динамичное установление ценового потолка для РФ предложила Еврокомиссия 11 июля.

Ожидается, что плавающее ограничение цен на уровне "минус 15%" будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Начальная цена будет установлена на уровне около 47 долл. за баррель , исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%.

, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%. Пересмотр цены будет происходить каждые шесть месяцев, а не каждые три, как предлагалось ранее.

Зачем нужен потолок цен на российскую нефть?

Потолок цен на российскую сырую нефть, продаваемую морским путем, был введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Эта мера стала частью санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Главная цель ограничения – сократить доходы Кремля от продажи нефти, при этом сохраняя стабильность мировых поставок и предотвращая глобальный дефицит энергоресурсов.

Какие ограничения действуют сейчас

С декабря 2022 года ценовой лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничение также распространилось на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

Если Россия пытается продать топливо дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Регуляторы требуют от компаний тщательной проверки документов, чтобы убедиться, что нефть из РФ была приобретена по цене ниже 60 долларов за баррель.

ЕС и Великобритания настаивали на снижении этого лимита еще с мая 2025 года. Причина в том, что из-за падения мировых цен на нефть 60 долларов за баррель стали для Кремля довольно комфортной и выгодной ценой.

Как Россия обходит лимиты

РФ активно приспосабливается к ограничениям. Один из методов – введение в заблуждение западных компаний экспортерами путем предоставления поддельной информации о портах фактической погрузки нефти.

Кроме того, Россия создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового потолка. Этот флот состоит преимущественно из старых и аварийно опасных судов, часто с сомнительными страховками или вообще без них. Это не только позволяет обходить санкции, но и представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен судов этого теневого флота РФ и связанных с ними компаний регулярно вводятся новые санкции, причем не только со стороны ЕС. Однако на данный момент эти ограничения не смогли полностью остановить реализацию российской нефти в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России только при наличии письменных гарантий от Европейской комиссии. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что существует проект документа, касающийся поставок российского газа.

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