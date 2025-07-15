Ультиматум Трампа: в Сенате США отложили масштабные санкции против РФ

Сенат США отложил продвижение нового пакета санкций против России. Соответствующий законопроект должен был позволить президенту страны Дональду Трампу ввести таможенные пошлины от 500% на товары из стран, продолжающих торговать с РФ. Тем не менее, по словам лидера большинства в Сенате Джона Туна, не исключено, что Трамп может попытаться ввести жесткие санкции самостоятельно, а потому принятие законопроекта пока поставили на паузу.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается: по словам Туна, полностью от санкционного законопроекта не отказываются.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и добавит рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, чтобы продвинуть законопроект, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы", – объяснил он.

Сам же Трамп, подчеркивается, 14 июля фактически выставил ультиматум России. Американский президент заявил, что если мирного соглашения между РФ и Украиной не будет достигнуто в течение ближайших 50 дней, он введет вторичные пошлины в размере 100% для всех стран, которые все еще торгую с Кремлем.

"Вторичные пошлины – это очень, очень мощный инструмент", – сказал президент США.

Что известно о законопроекте о санкциях

Сам же поставленный на паузу санкционный законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, ранее получил поддержку 85 членов Сената. Этот документ, отмечается, дает возможность Трампу ввести вторичные пошлины в минимум 500% на товары из стран, которые до сих пор торгуют с Россией. Речь, в частности, о:

Китае.

Бразилии.

Индии.

"Он также позволяет Трампу повысить пошлины на оставшиеся поставки из России до как минимум 500%. Хотя этот шаг, скорее всего, будет иметь меньший эффект, чем вторичные пошлины, из-за уже действующих санкций, которые сильно сократили торговлю с Москвой", – рассказали авторы материала.

При этом подчеркивается: сами Грэм и Блументаль приветствовали угрозу Трампа о введении пошлин. Отметив: торговые тарифы для Китая, Индии и Бразилии являются "главным рычагом, который может положить конец этой войне".

"Цель – не в большем количестве пошлин и санкций. Цель – заставить Путина сесть за стол переговоров", – резюмировали сенаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа для России. По ее мнению, 50 дней, которые он дал диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине, – это слишком долгий срок.

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