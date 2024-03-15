Нефть из России возит "теневой флот" танкеров без нормальной страховки: почему это опасно – FT 

Многие российские танкеры из "теневого флота", который возит нефть в обход санкций, оказались фактически не застрахованными на случай стихийных бедствий и других катастроф. Такие суда полагаются на страховку, по которой невозможно получить выплаты. Это грозит серьезными последствия из-за разливов нефти, ведь обычно очистка вод оплачивается именно за счет страховой.

Об этом сообщает Financial Times (FT). Изданию совместно с датской медиагруппой Danwatch удалось ознакомиться с архивом данных о российских перевозках нефти через Балтийское море, в частности, через воды Дании и Ла-Манш по пути в Индию.

Оказалось, что ряд российских судов имеет страховку, которая может быть легко аннулирована в случае катастрофы. Издание отмечает, что такую страховку выдает московская компания "Ингосстрах", один из крупнейших страховщиков в РФ. Фирма частично принадлежит итальянскому страховщику Generali, но его доля была заморожена после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Из документов следует, что "Ингосстрах" застраховал несколько судов, недавно проходивших через датские воды со стороны Балтики. К ним относится Naxos, 17-летний танкер под флагом Панамы. 14 декабря 2023 года судно перевезло груз нефти из Приморска. Компания Kpler идентифицировала груз как принадлежащий "Роснефти". А по данным российской таможни, в течение двух недель не было ни одного рейса с участием "Роснефти", – отмечается в материале.

"Ингосстрах" предоставляет страховое покрытие, необходимое для захода клиентов в порты по всему миру. Но в контракте мелким шрифтом есть "оговорка об исключении санкций", которая делает недействительными претензии, связанные с большинством танкеров, перевозящих российскую нефть", – отмечают расследователи.

Контракт "Ингосстраха" при этом прямо требует, чтобы экспорт российской нефти осуществлялся "в соответствии с применимым законодательством США, Великобритании и (или) ЕС". Также документ содержит ссылки на нормы ЕС в соблюдении ценового полотка для российской нефти.

Более того, в ответ на запрос журналистов в "Ингосстрахе" отдельно подтвердили, что оставляют за собой право аннулировать страховку для судов, пойманных на продаже нефти выше ценового потолка. Пресс-секретарь компании заявил, что "Ингосстрах" хотел бы избежать риска вторичных санкций и "испорченной репутации".

В соответствии с условиями ценового потолка, западные страховщики, судовладельцы и судовые менеджеры обязаны избегать участия в экспорте российской нефти, если она продается по цене, превышающей $60 за баррель. Россия отреагировала на эти санкции созданием теневого флота танкеров с неизвестными собственниками. Это позволяет России продавать нефть дороже разрешенных цен. Так, по данным Киевской школы экономики, уже более 90% российской нефти, экспортируемой через Балтийское море в декабре-2023, было продано сверх ценового потолка.

К слову, число танкеров, перевозящих российскую нефть без западной страховки, выросло. С декабря-2023 по конец февраля-2024 аналитическая компания Kpler выявила 191 рейс танкеров с российской нефтью в Балтике. 140 рейсов из этого числа осуществляли суда, которые не имели западной страховки. Многие из них были очень старыми, а это отличительная черта темного флота.

Корабли без страховки: "теневой флот" создает угрозы для экологии

Неполноценные страховки российского теневого флота потенциально подвергают прибрежные государства Европы и Азии огромным потенциальным затратам на очистку в случае разлива нефти, предупреждают эксперты. Если страховая компания не покроет огромные расходы на восстановление экологии, делать это придется национальным властям.

"Это создает серьезные риски для окружающей среды и безопасности в ключевых точках, где транспортируется российская нефть. В том числе через воды Дании и Ла-Манш, которые являются международными маршрутами", – отметила аналитик Lloyd's List Мишель Визе Бокманн.

Именно поэтому международное морское право предусматривает запрет на перевозки без должной страховки. Эксперт по российской нефти из Гарварда Крейг Кеннеди считает, что пока что многие страны не используют в полной мере свои права, чтобы защититься от судов с "липовой" страховкой. "Если произойдет утечка, избиратели потребуют объяснить, почему их правительства не сделали больше", – уверен Кеннеди.

При этом министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что полученные данные "вызывают беспокойство" и что Дания "открыта для дополнительных мер ЕС" против теневого флота России. "Очень проблематично, если эти танкеры участвуют в обходе санкций и плавают без надлежащей страховки", – сказал Расмуссен.

То, что в "теневой флот" входят в основном старые корабли, только усиливает риски. Весной 2024 года нефтяной танкер Canis Power под флагом ОАЭ сломался, перевозя российскую нефть через узкие проливы в территориальных водах Дании. Тогда 18-летнее судно пролежало на мели шесть часов, в опасной близости от береговой линии. Более поздняя проверка выявила 11 неисправностей судна, в том числе проблемы с системой аварийного питания и противопожарным оборудованием.

К слову, отвечая на вопрос о том, будет ли "Ингосстрах" выплачивать компенсацию, если с судна, перевозящего нефть по цене выше предельной, произойдет разлив, пресс-секретарь компании сказал, что реакция "не будет отличаться от любого другого международного страховщика" (то есть, скорее всего, компенсации не будет). "Ингосстрах" не терпит такого поведения клиентов", – сказал представитель страховщика.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, кто покупает у России нефть, перевозимую по морю. При этом оказалось, что объемы таких перевозок резко выросли в марте 2024 года.

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