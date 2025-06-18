Таких санкций против России еще не было: как наказала агрессора Австралия

Австралия ввела санкции против "теневого флота" России, который страна-агрессор использует, чтобы продолжать продажу нефти в обход международных ограничений. В "черный список" попали 60 нефтяных танкеров.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и торговли страны. Австралийские санкции:

запрещают судам в списке заходить в порты страны;

обязывают тех, кто в них уже находится, покинуть воды страны (в том числе и по указанному маршруту).

"Санкции подтверждают последовательное обязательство Австралии обеспечить, чтобы Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению в Украину, понесли последствия. Россия использует эти суда для обхода международных санкций и поддержки своей незаконной и аморальной войны против Украины", - подчеркнула министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Она напомнила, что правительство Австралии ввело против России более 1400 санкций, связанных с полномасштабной агрессией против Украины. Но эти ограничения стали первыми мерами, которые страна приняла против российских судов.

"Мы будем продолжать принимать скоординированные и решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также препятствование возможностям России финансировать свою агрессию. Австралия вновь призывает Россию немедленно прекратить эту войну и вывести войска с территории Украины. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", - говорится в заявлении Вонг.

"Теневой флот" России: как действует и какие риски создает

В "теневой флот" РФ входят более 650 судов, но особенно активной является группа из 159 судов, большинство из которых - старые, изношенные, без надлежащего технического обслуживания. Использование таких судов несет серьезные риски:

вероятность аварий с разливом нефти;

угроза морской экосреде вблизи берегов Греции, Кипра и других стран ЕС;

осложнения реагирования в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия страхового покрытия.

Кроме перевозки нефти, "теневой флот" выполняет разведывательные функции. Зафиксированы случаи, когда такие суда вели наблюдение за подводными кабелями, энергетической и военно-морской инфраструктурой стран Балтийского региона. Они используются для системного обхода ограничений через:

отключение автоматических систем идентификации (AIS);

спуфинга навигационных данных;

ночные STS-операции (ship-to-ship) без освещения;

использования флагов удобных юрисдикций;

регистрацию судов на подставные компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пытались похитить и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это большой сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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