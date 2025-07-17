Словакия разблокирует 18-й пакет санкций ЕС против России: Фицо рассказал о гарантиях

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России только при наличии письменных гарантий от Европейской комиссии. По его словам, сейчас уже есть соответствующий проект документа, касающийся поставок российского газа.

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Фицо на своей странице в Facebook рассказал, что предложение Еврокомиссии он направил руководителям политических партий для согласования позиции и ждет ответа. Детали гарантий он не уточнил, но подчеркнул, что без них Словакия не поддержит новые санкции. Речь идет о письменном проекте, где Европейский Союз готов гарантировать поддержку в преодолении последствий общеевропейского запрета на поставки российского газа. Словакия же в обмен на это должна поддержать 18-й пакет санкций против России.

Премьер напомнил, что Словакия не перейдет к голосованию за пакет 18-й пакет санкций, который требует единодушной поддержки всех государств-членов ЕС, если Еврокомиссия не предоставит ей хотя бы минимальных гарантий относительно того, как справиться с последствиями ее "демагогического и вредного" предложения о прекращении поставок российского газа с 1 января 2028 года. Это решение может приниматься без согласия Словакии – по квалифицированному большинству.

"Одержимость Россией настолько огромна, что у нас нет никаких шансов надавить на Комиссию, чтобы она отозвала свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что Еврокомиссия протолкнет это предложение, даже если мы проголосуем против него сто раз, что мы и сделаем. Мы никогда не проголосуем за это безумие Комиссии", – объявил политик.

В то же время Фицо признал, что выиграть эту борьбу полностью невозможно, но и уступать полностью не стоит.

"Мы также не можем его проиграть на все сто. Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть. Это, к сожалению, жестокая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны бороться до последнего момента за приемлемый компромисс", – подчеркнул он, добавив, что ожидает заявления лидеров оппозиционных партий как можно скорее.

Премьер отметил, что Словакия оставляет за собой право не поддержать 18-й пакет санкций, если не получит приемлемых условий, и предупредил о возможных попытках давления на правительство со стороны ЕС.

"Несмотря на то, что я очень хотел бы как можно скорее завершить этот печальный раздел работы Еврокомиссии, я все же оставляю за собой вариант, что мы не поддержим 18-й пакет санкций. Это будет цирк и шантаж за европейские средства и попытка свергнуть легитимное словацкое правительство и заменить его послушной Словакией. Но даже такие саморазрушительные битвы иногда имеют глубокий моральный смысл", – добавил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо все больше сближается с Москвой и дистанцируется от европейского единства. В стране публично призывают "понять и простить" Россию, а также блокируют 18-й санкционный пакет Европейского Союза против Кремля.

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