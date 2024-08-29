После взрыва на крупнейшем НПЗ Россия засекретила статистику производства автомобильного топлива

Российское правительство засекретило статистику производства дизельного топлива. Сделано это было после взрыва на крупнейшем НПЗ России.

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Так, согласно свежему докладу Росстата о промышленном производстве, данные о выпуске в стране дизельного топлива, мазута, а также сжиженного пропана и бутана больше не публикуются "на основании решения правительства РФ". В самой же России напоминают: решение засекретить статистику состоялось спустя два дня после взрыва, прогремевшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе – крупнейшем в России.

"В результате ЧП на НПЗ, который выпускает десятую часть бензина и дизеля в стране, была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате завод потерял 41% своей мощности. Причина инцидента, который повлек гибель одного из рабочих, официально не была раскрыта", – сообщают тамошние СМИ.

При этом подчеркивается: в комментарии Минэнерго РФ говорится, что "зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа".

В то же время, там напомнили: в конце мая, Росстат засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина. Минэнерго же объясняло это решение:

геополитической ситуацией;

все той же угрозой "манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников".

Бензиновый кризис в РФ

Ранее же росСМИ сообщал, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России и на оккупированных территориях ослабляют поставки топлива для российской армии и значительно завышают цены на топливо на рынке страны-агрессора. Стратегические удары помогают Украине нарушить логистику врага и способствуют ослаблению его военных возможностей.

И хотя непосредственное влияние атак на цену бензина в России является сложным для определения, эти действия несомненно оказывают дополнительное давление на и без того напряженный рынок. С начала года цены на бензин в России выросли более чем на 5%, а правительству пришлось ввести эмбарго на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка.

Эксперты отмечают, что российский рынок бензина в этом году в общем-то профицитный, однако летом возникает дефицит, особенно на бензин марки АИ-95. Это связано с повышенным спросом, а также плановыми ремонтами на НПЗ, совпавшими с активными атаками украинских дронов.

Продолжение эмбарго на экспорт бензина до конца года являлось необходимым шагом для сохранения стабильности на внутреннем рынке, но оно также свидетельствует о проблемах в экономике России. Рост цен на топливо уже повлиял на стоимость других товаров, что приводит к повышению затрат на логистику и закупочные цены в ритейле. Российская экономика, пытающаяся преодолеть последствия санкций и ведущая дорогостоящую войну, сталкивается с растущими вызовами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь же на 28 августа в Ростовской области РФ пожаловались на очередную атаку БПЛА. В Каменском районе после взрывов вспыхнула нефтебаза.

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