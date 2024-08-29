После взрыва на крупнейшем НПЗ Россия засекретила статистику производства автомобильного топлива
Российское правительство засекретило статистику производства дизельного топлива. Сделано это было после взрыва на крупнейшем НПЗ России.
Так, согласно свежему докладу Росстата о промышленном производстве, данные о выпуске в стране дизельного топлива, мазута, а также сжиженного пропана и бутана больше не публикуются "на основании решения правительства РФ". В самой же России напоминают: решение засекретить статистику состоялось спустя два дня после взрыва, прогремевшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе – крупнейшем в России.
"В результате ЧП на НПЗ, который выпускает десятую часть бензина и дизеля в стране, была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате завод потерял 41% своей мощности. Причина инцидента, который повлек гибель одного из рабочих, официально не была раскрыта", – сообщают тамошние СМИ.
При этом подчеркивается: в комментарии Минэнерго РФ говорится, что "зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа".
В то же время, там напомнили: в конце мая, Росстат засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина. Минэнерго же объясняло это решение:
- геополитической ситуацией;
- все той же угрозой "манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников".
Бензиновый кризис в РФ
Ранее же росСМИ сообщал, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России и на оккупированных территориях ослабляют поставки топлива для российской армии и значительно завышают цены на топливо на рынке страны-агрессора. Стратегические удары помогают Украине нарушить логистику врага и способствуют ослаблению его военных возможностей.
И хотя непосредственное влияние атак на цену бензина в России является сложным для определения, эти действия несомненно оказывают дополнительное давление на и без того напряженный рынок. С начала года цены на бензин в России выросли более чем на 5%, а правительству пришлось ввести эмбарго на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка.
Эксперты отмечают, что российский рынок бензина в этом году в общем-то профицитный, однако летом возникает дефицит, особенно на бензин марки АИ-95. Это связано с повышенным спросом, а также плановыми ремонтами на НПЗ, совпавшими с активными атаками украинских дронов.
Продолжение эмбарго на экспорт бензина до конца года являлось необходимым шагом для сохранения стабильности на внутреннем рынке, но оно также свидетельствует о проблемах в экономике России. Рост цен на топливо уже повлиял на стоимость других товаров, что приводит к повышению затрат на логистику и закупочные цены в ритейле. Российская экономика, пытающаяся преодолеть последствия санкций и ведущая дорогостоящую войну, сталкивается с растущими вызовами.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь же на 28 августа в Ростовской области РФ пожаловались на очередную атаку БПЛА. В Каменском районе после взрывов вспыхнула нефтебаза.
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