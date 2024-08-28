Бензиновый кризис в РФ: цены летят вверх под ударами дронов и санкций

Украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России и на оккупированных территориях ослабляют поставки горючего для российской армии и значительно завышают цены на топливо на рынке страны-агрессора. Стратегические удары помогают Украине нарушить логистику врага и способствуют ослаблению его военных возможностей.

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Об этом пишут росСМИ. С начала 2024 г. Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно усилили атаки на нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру в России и на оккупированных территориях.

По подсчетам российской службы BBC, таких атак произошло по меньшей мере 64, и они оказали существенное влияние на российский рынок топлива. Эти атаки направлены не только на уничтожение инфраструктуры, но и на нарушение поставок топлива, которое критически важно для функционирования российской военной машины.

Известно, что значительная часть атак произошла в Краснодарском крае, что свидетельствует о целенаправленной стратегии прерывания поставок горючего в южные регионы России, где военная активность России особенно интенсивна. В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам в Туапсе, Луганске и Пролетарске оказали существенное влияние на инфраструктуру и повлекли значительные пожары.

К примеру, в Пролетарской площадь возгорания на нефтебазе достигла 10 тысяч квадратных метров, что привело к масштабному пожару и пострадало 49 пожарных. Такие инциденты затрудняют возобновление работы объектов и увеличивают затраты на их ремонт.

Влияние на рынок топлива в России

Хотя непосредственное влияние атак на цену бензина в России сложно для определения, эти действия несомненно оказывают дополнительное давление на и без того напряженный рынок. С начала года цены на бензин в России выросли более чем на 5%, а правительству пришлось ввести эмбарго на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка.

Эксперты отмечают, что российский рынок бензина в этом году в общем-то профицитный, однако летом возникает дефицит, особенно на бензин марки АИ-95. Это связано с повышенным спросом, а также плановыми ремонтами на НПЗ, совпавшими с активными атаками украинских дронов.

Продолжение эмбарго на экспорт бензина до конца года являлось необходимым шагом для сохранения стабильности на внутреннем рынке, но оно также свидетельствует о проблемах в экономике России. Рост цен на топливо уже повлиял на стоимость других товаров, что приводит к повышению затрат на логистику и закупочные цены в ритейле. Российская экономика, пытающаяся преодолеть последствия санкций и ведет дорогостоящую войну, сталкивается с растущими вызовами.

Стратегическое значение атак для Украины

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру носят не только экономический, но и стратегический характер. Уничтожение объектов, снабжающих русскую армию горючим, ослабляет ее возможности вести активные боевые действия. Это логический шаг со стороны Украины, направленный на ослабление противника и нарушение его логистики.

Украинские атаки демонстрируют способность добиваться стратегических целей далеко за пределами фронта, что создает дополнительное давление на российское руководство. Это также сигнализирует о том, что украинская армия готова использовать все доступные средства защиты своей территории и людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на среду, 28 августа, в Ростовской области РФ пожаловались на очередную атаку БПЛА. В Каменском районе после взрывов вспыхнула нефтебаза.

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